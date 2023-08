﻿Premier-League-Favorit Man City: Wie Arsenal und Co. den Titelverteidiger vom Thron stoßen wollen

Es sah ein bisschen so aus, als wäre der FC Arsenal Weltmeister geworden. Die Spieler hüpften am vergangenen Sonntag auf und ab auf dem Rasen des Wembley-Stadions, verspritzten Champagner, reichten die Trophäe herum und posierten mit ihr für Fotos vor den Fans. Dass es sich bei dieser Trophäe nur um den englischen Supercup handelte, den Community Shield, konnte die Freude nicht dimmen, auch wenn sich der zynische Teil der Internetgemeinde lustig darüber machte, dass Arsenal den Sieg in einem „glorified friendly“, in einem besseren Freundschaftsspiel, so ausgelassen feierte wie die Erlangung der Weltherrschaft im Fußball.

Dabei war der Überschwang der Nordlondoner nachvollziehbar. Sie hatten ja nicht irgendwen besiegt in diesem ersten Pflichtspiel der Saison, sondern die Übermannschaft des internationalen Fußballs, Triplesieger Manchester City – 5:2 nach Elfmeterschießen endete die Partie. Für Arsenal mit Trainer Mikel Arteta war es der erste Sieg gegen die Auswahl seines Lehrmeisters Pep Guardiola nach zuvor acht Niederlagen. Torwart Aaron Ramsdale sprach davon, dass der Erfolg „eine mentale Blockade“ gelöst habe und deutete das Spiel als Zeichen für die neue Premier-League-Saison, die an diesem Wochenende begonnen hat: „Wir haben gezeigt, dass wir Man City in einem großen Spiel schlagen können, wenn es darauf ankommt. Wir sind bereit, Druck zu machen.“

Arsenal hofft, Manchester City herausfordern zu können

Das war die Erkenntnis des Supercups. In der vergangenen Saison führte Arsenal lange die Tabelle an, zur allgemeinen Überraschung, wurde am Ende allerdings von Manchester City abgefangen. In der neuen Spielzeit wollen die Nordlondoner wieder um den Titel mitspielen und verhindern, dass Pep Guardiolas aus Abu Dhabi finanziertes Milliardenensemble als erster Klub in England zum vierten Mal nacheinander die nationale Krone erringt. Den Sieg im Community Shield deutete Arsenal als Beleg für eine neue Konkurrenzfähigkeit.

Nach der starken Vorsaison ist es den Gunners ernst mit der Weiterentwicklung der Mannschaft. Das zeigen die Transfers des Klubs. Generell ist die Premier League die Liga der Superreichen. Und wie gewohnt haben die Engländer im Sommer von allen internationalen Spielklassen das meiste Geld in neues Personal investiert. Am Freitagmittag standen die Ausgaben aller 20 Vereine der Premier League laut Internetportal transfermarkt.de bei knapp 1,9 Milliarden Euro. Das Transferminus beträgt fast eine Milliarde Euro. Zum Vergleich: Die Bundesliga hat bisher rund 460 Millionen Euro ausgegeben, dafür aber mehr als 740 Millionen Euro eingenommen. Selbst die am Freitag immer noch nicht erfolgte Fixierung des Wechsels von Starstürmer Harry Kane für gut 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München würde am deutschen Transferüberschuss nichts Grundlegendes ändern.

Die Bundesliga ist eine Liga der Verkäufer, die Premier League die Liga der Einkäufer. Selbst die Pro League in Saudi-Arabien, die sich mit absurd hohen Gehältern einen Platz am Tisch der großen Fußballnationen zu erkaufen versucht, kommt bisher auf ein nur halb so hohes Transferminus wie die Premier League. „So leid es mir für die Bundesliga tut, aber die beste und spannendste Liga ist die Premier League“, sagt selbst Tennislegende Boris Becker. Er gilt eigentlich als glühender Anhänger des FC Bayern.

Von allen Klubs in England hat Arsenal die größten Summen angelegt für neues Personal, mehr als 230 Millionen Euro. Dafür wurde die Mannschaft auf allen Positionen verstärkt. Für die Abwehr kam Jurrien Timber von Ajax Amsterdam, für das defensive Mittelfeld der auch von Bayern-Trainer Thomas Tuchel geschätzte Declan Rice von West Ham United, für die Offensive wurde der deutsche Nationalspieler Kai Havertz vom Londoner Rivalen FC Chelsea verpflichtet. Arsenals Einkäufe sind eine Ansage, dass der Klub sich nicht zufrieden gibt mit dem zweiten Platz der Vorsaison – er sehnt die erste Meisterschaft seit 2004 herbei. Außerdem zeigt Arsenal an, dass es in mehr als nur einem Wettbewerb angreifen will. Zum ersten Mal seit sieben Jahren sind die Gunners in der Champions League vertreten.

Man City zahlt Luxussummen selbst für Perspektivspieler

Das aufgemöbelte Arsenal dürfte der schärfste Konkurrent für Manchester City im Kampf um die Meisterschaft sein, doch alles andere als der vierte Titel nacheinander für Guardiolas Mannschaft wäre dennoch eine Überraschung. Wie überlegen der von der Premier League des systematischen Verstoßes gegen Finanzregeln beschuldigte Klub ist, lässt sich auch daran ablesen, dass Manchester City teure Spieler kauft und nicht darauf angewiesen ist, dass diese sofort eine Verstärkung sind. Der Klub kann es sich leisten, Luxussummen für Perspektivspieler auszugeben.

Vor zwei Jahren kam beispielsweise Jack Grealish für fast 120 Millionen Euro von Aston Villa und war damit der teuerste englische Fußballer. Trotzdem spielte er zunächst eine Nebenrolle, wurde erst in der abgelaufenen Spielzeit zur Schlüsselfigur in Guardiolas Tripletruppe. Auch der gerade für 90 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Josko Gvardiol sollte nicht damit rechnen, umgehend zum Star zu werden. Zu groß ist dafür das Angebot in der Abwehr. Doch die Himmelblauen können es sich erlauben, auch solche Spieler behutsam an die Stammelf heranzuführen, für die sie Premiumpreise bezahlt haben.

Die größte Veränderung bei Manchester City fand im Mittelfeld statt. Kapitän Ilkay Gündogan schloss sich ablösefrei dem FC Barcelona an, er könnte durch Mateo Kovacic ersetzt werden, den City für knapp 30 Millionen Euro vom FC Chelsea holte. Kovacic ist ein etwas anderer Spielertyp als Gündogan, doch in England gibt es kaum Zweifel daran, dass Trainer Guardiola auch in der neuen Saison eine Mannschaft aufbietet, die sich im Grunde nur selbst schlagen kann. Bislang hat sein Klub in diesem Sommer knapp 120 Millionen Euro ausgegeben, also mehr als 100 Millionen Euro weniger als der FC Arsenal. Die Himmelblauen sehen nach dem Triplesieg keinen Anlass zum großen Umbruch, sondern vertrauen darauf, dass ein paar Korrekturen und Anpassungen genügen, um auch in der neuen Saison in England und Europa zu dominieren.

Neben Arsenal dürfte Manchester United danach trachten, den Stadtrivalen zu stürzen. Nach der guten ersten Saison unter Trainer Erik ten Hag hat der Rekordmeister umfassend investiert, um wieder zu einem Titelkandidaten zu werden. Mehr als 190 Millionen Euro gab United bislang für neues Personal aus. Teuerster Transfer war Rasmus Højlund, ein 20 Jahre junger Mittelstürmer aus Dänemark. 75 Millionen überwies Englands Rekordmeister für ihn an Atalanta Bergamo und zeigte damit, dass auch der andere Klub aus Manchester bereit ist, viel Geld in entwicklungsfähige Spieler zu investieren, anstatt auf fertige Stars zu setzen. Sollte Højlund einschlagen, könnte der 20-malige Meister national und international tatsächlich wieder ein Faktor bei der Vergabe von Pokalen werden.

Wundertüte oder Titelkandidat: Wo stehen Klopps „Reds“?

Größere Umbauten waren beim FC Chelsea und dem FC Liverpool nötig, die an diesem Sonntag (17.30 Uhr, Sky) in der interessantesten Partie des ersten Spieltags aufeinandertreffen. Es ist das Duell zweier Teams, von denen niemand weiß, was von ihnen zu erwarten ist. Nach einer katastrophalen Spielzeit mit drei Trainern und dem zwölften Platz ist Chelsea die wohl größte Baustelle im Fußball. Die Londoner haben im großen Stil eingekauft und im noch größeren Stil verkauft. Für Spieler wie Havertz (zu Arsenal) und Mason Mount (zu Manchester United) kamen weniger prominente Profis wie Verteidiger Axel Disasi (AS Monaco) und Stürmer Nicolas Jackson (Villarreal).

Chelseas Königstransfer sollte indes Christopher Nkunku sein, der für 60 Millionen Euro aus Leipzig an die Stamford Bridge übersiedelte. Allerdings fällt er mehrere Monate wegen einer Knieverletzung, die er in der Vorbereitung gegen Borussia Dortmund erlitt, aus. Architekt des Umbruchs bei Chelsea ist der neue Trainer Mauricio Pochettino. Er kennt die Premier League gut und hat beim FC Southampton und vor allem bei Tottenham Hotspur bewiesen, dass er mit überschaubarer Qualität und jungen Spielern Großes erreichen kann. Trotzdem gehört Chelsea in der neuen Saison nicht zu den Titelkandidaten.

Das gilt erstmals seit Längerem auch für den FC Liverpool. Zu Beginn des Transfersommers hätte man den Klub von Trainer Jürgen Klopp beglückwünschen können, weil die dringend benötigten Verstärkungen im Mittelfeld früh feststanden. Für zusammen mehr als 110 Millionen Euro kamen Dominik Szoboszlai aus Leipzig und Argentiniens Weltmeister Alexis Mac Allister von Brighton & Hove Albion. Doch weil den „Reds“ danach Kapitän Jordan Henderson und Abräumer Fabinho abhanden kamen (beide nach Saudi-Arabien), klafft ein Loch im Mittelfeld. Der Klub braucht einen Sechser.

Die gute Nachricht für Liverpool und alle anderen, die ihren Wunschkader noch nicht zusammenhaben: Das Transferfenster ist bis Ende des Monats geöffnet. Die Premier League, die Liga der Superreichen, dürfte ihre Ausgaben für neue Spieler noch deutlich erhöhen.