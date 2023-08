„Ange-Ball“ und Stürmerfrage: Wie Tottenham Harry Kane (beinahe) vergessen macht

Im Fußball geht es nicht unbedingt um Titel. Wenn es nur um Titel gehen würde, würden alle Menschen den FC Bayern, Real Madrid oder Manchester City unterstützen. Das ist bekanntlich nicht der Fall. Auch andere Vereine haben Fans. Vereine wie Tottenham Hotspur. Denn worauf es wirklich ankommt im Fußball, sind Momente. Momente lassen sich bei jedem Klub erleben. Egal, wie erfolgreich – oder erfolglos – er ist.

Ange Postecoglou zum Beispiel stand nach dem 2:0-Sieg am Wochenende gegen Manchester United in seinem ersten Heimspiel als Tottenham-Trainer im Mittelkreis und genoß die Szenerie. „Das sind die Momente, die man spüren will“, sagte der in Athen geborene Australier hinterher: „Die 60.000 Menschen hier im Stadion werden den Rest der Woche lächeln. Ich liebe es, dass der Fußball das mit den Menschen macht.“

Der Start ohne Kane lief besser als erwartet

Dass Tottenham mit einem Lächeln in die Saison startet, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, nachdem der Verein seine prägende Figur der vergangenen Jahre an den FC Bayern verloren hat – als „Harry-Kane-Team“ hat Manchester Citys Trainer Pep Guardiola die Spurs sogar einst bezeichnet. Doch die ersten beiden Spiele – ein Remis beim FC Brentford und der Sieg gegen Manchester United – haben angedeutet, dass Tottenham auch ohne Harry Kane gut zurecht kommen könnte.

Der von Celtic in Glasgow gekommene Postecoglou hat schnell eine beachtliche Zahl an Sympathiepunkten bei Fans und Fachleuten angelegt. Er hat den Kane-Weggang gut moderiert. Anstatt den Verlust der Klub-Ikone öffentlich zu betrauern, hat er sich auf das Wesentliche konzentriert, auf seine Arbeit mit der Mannschaft. Diese Arbeit unterscheidet sich deutlich von der seiner Vorgänger José Mourinho und Antonio Conte. Anstatt auf Defensivfußball und Konter setzt Postecoglou auf Offensive und Risiko. Englische Medien bezeichnen seine Spielweise schon als Ange-Ball. Die Auftritte gegen Brentford und Manchester United haben angedeutet, dass Tottenham-Partien künftig deutlich unterhaltsamer werden dürften als in der Vergangenheit.

Postecoglou weckt Erinnerungen an Klopp

Anders als die oft mies gelaunten Mourinho und Conte ist Postecoglou eine positive, eine mitreißende Erscheinung. Er will den Fans das Gefühl geben, dass sie Teil des Vereins sind und Erfolg nur mit ihnen möglich ist. Auf diese Weise hat einst schon Jürgen Klopp den FC Liverpool wiederbelebt. Spielerisch macht sich der Verlust von Harry Kane bislang wenig bemerkbar. Neuzugänge wie James Maddison von Leicester City sind direkt eingeschlagen. Spieler, die zuletzt ein schweres Dasein bei Tottenham hatten, blühen auf – bestes Beispiel ist der Mittelfeldmann Yves Bissouma.

Was allerdings auffällt bei Tottenham, ist das Harry-Kane-förmige Loch in der Angriffsmitte. Stand jetzt will der Verein den Weggang des Torjägers mit Bordmitteln kompensieren. Der Brasilianer Richarlison soll künftig die Tore schießen für die Londoner. Allerdings ist seine Bilanz verheerend. In der vergangenen Saison traf er in der Premier League nur einmal. Zum Vergleich: Kane schoss 30 Tore. In den ersten beiden Spielen der neuen Kampagne war Richarlison praktisch unsichtbar.

Möglicherweise kommt noch Verstärkung für die Problemposition. Tottenham wird mit verschiedenen Stürmern als Kane-Ersatz in Verbindung gebracht. Daran dürfte sich nichts ändern, so lange das Transferfenster noch geöffnet ist. Fürs Erste bleibt aber festzuhalten, dass dem Verein der Start in die Zeitrechnung n.H. (nach Harry) gelungen ist.