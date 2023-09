Wie Preußen Münster das Wunder gegen den FC Bayern schaffen will

Vor solch einem Spiel dürfen es auch mal die gängigen Fußballplattitüden sein. Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann bemühte diese am Montag mit Blick auf das für seine Mannschaft eigentlich nicht zu gewinnende DFB-Pokal-Spiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr, ZDF und Sky) gegen den FC Bayern München. „Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel sechsmal wechselt, aber natürlich gibt es Wunder immer wieder. Im Fußball ist alles möglich“, sagte Hildmann mit einem Lächeln und dem Verweis auf eine mögliche Rechenschwäche beim übermächtigen Gegner. Denn diese wäre wohl gleichbedeutend mit einem Sieg am grünen Tisch für den Außenseiter.

Der 51-Jährige spielte damit auf die Pokalpartie seiner Mannschaft vor zwei Jahren gegen den damals ebenfalls übermächtig wirkenden VfL Wolfsburg an. Weil der damalige Wolfsburger Coach Mark van Bommel aber entgegen der Regeln sechsmal – und damit einmal zu viel – gewechselt hatte, wurde das Spiel, das der VfL eigentlich mit 3:1 nach Verlängerung gewonnen hatte, nachträglich für Preußen Münster gewertet.

Münster-Trainer: „Ich will schon, dass wir mutig sind“

Gegen den deutschen Rekordmeister fordert Hildmann von seinem Drittligateam allen Rechenspielen zum Trotz nicht nur einen engagierten Auftritt in der Defensive. „Ich will schon, dass wir mutig sind, dass wir Eins-gegen-eins-Situationen suchen, wenn wir den Ball mal geklaut haben“, sagte er vor dem nachgezogenen Erstrundenspiel. „Wir wollen uns ganz, ganz teuer verkaufen.“

Wegen des zeitgleich zum eigentlichen Erstrundentermin angesetzten Supercups des Meisters aus München gegen den Pokalsieger aus Leipzig wird Preußens Spiel des Jahres erst jetzt ausgetragen – genau wie das Duell von RB bei Zweitligaaufsteiger SV Wehen Wiesbaden am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD und Sky).

Bayerns 7:0 gegen Bochum sorgt für Respekt beim Münster-Trainer

Wie schwierig es werden könnte, seinen mutigen Ansatz auch gegen das Münchner Superstar-Ensemble um ­100-Millionen-Stürmer Harry Kane umzusetzen, hat der Preußen-Trainer beim Schützenfest der Bayern am vergangenen Bundesliga-Wochenende gegen den VfL Bochum gesehen. „Das 7:0 hat mir kein gutes Gefühl gegeben“, gab Hildmann zu.

Er selbst lief in seiner aktiven Karriere 36-mal in der 2. Liga für Alemannia Aachen auf, stand immerhin dreimal im DFB-Pokal auf dem Platz. Auf die „echten“ Bayern traf er in seiner Spieler- und Trainerkarriere allerdings noch nie, kassierte als Coach der U17 der SV Elversberg einst zwei Niederlagen gegen den Münchner Nachwuchs und vor gut drei Jahren nach einem halben Jahr als Preußen-Trainer eine Drittligapleite bei der Reserve des FC Bayern.

Bayern-Gegner Münster in der 3. Liga in Abstiegsgefahr

Auf eine gelungene Generalprobe wie die Münchner, bei denen der neue Torhüter Daniel Peretz sein Debüt geben soll, kann er ebenso wenig zurückblicken. Im Duell der Drittligaaufsteiger schafften die Preußen am Samstag nur ein 1:1 gegen den VfB Lübeck. In der Tabelle heißt das: sieben Spiele, acht Punkte, Platz 15, Abstiegsgefahr.

Nach der Drittligapflicht kommt die mit 12 794 Zuschauenden ausverkaufte Pokalkür gegen die beste Mannschaft des Landes. Einmal gab es das bisher: 2014 gewann der Favorit standesgemäß mit 4:1 – bis heute das einzige Pflichtspiel zwischen den Traditionsvereinen. „Es ist etwas Besonderes, gegen Bayern München zu spielen“, sagt Hildmann. „Wir können es nur gemeinsam schaffen, müssen vielbeinig sein, müssen uns mit allem wehren.“ Und wenn sich dann noch jemand beim Wechseln verzählt …

(mit dpa)