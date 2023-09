Preußen Münster gegen den FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Am Dienstagabend kommt es in der 1. Runde des DFB-Pokals zum Duell Preußen Münster gegen FC Bayern München (20.45 Uhr). Die Münchner gehen als klarer Favorit in die Partie bei Drittligaaufsteiger Münster. Dennoch haben die Bayern in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gegen vermeintlich „kleine“ Gegner ins Straucheln geraten können. Sascha Hildmann, Trainer von Preußen Münster, betonte im Vorfeld des Spiels, dass sich seine Mannschaft „ganz, ganz teuer“ verkaufen wolle.

Doch der deutsche Rekord-Pokalsieger (20 Titel) aus München reist in guter Form in das Preußenstadion nach Münster. In der Bundesliga hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nach einem 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum die Tabellenführung erobert. Diesen Schwung wollen die Bayern nach Münster mitnehmen, um die erste Runde des DFB-Pokals unbeschadet zu bestehen. In der vergangenen Spielzeit scheiterte der FCB im Viertelfinale am SC Freiburg (1:2). Für Gegner Preußen Münster endete die vergangene DFB-Pokalsaison in der 2. Runde durch eine 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC. In ihrer ersten Drittliga-Saison nach 2020 befinden sich die Münsteraner derzeit auf Platz 15 der Tabelle in Deutschlands dritthöchster Fußballliga.

Wie sehe ich das Spiel Preußen Münster gegen FC Bayern München live im TV?

Das ZDF und Sky zeigen das DFB-Pokal-Spiel zwischen Preußen Münster und Bayern München am Dienstagabend live und exklusiv. Bei Sky beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Anstoß ist um 20.45 Uhr, Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

Wird die Partie zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München im Free-TV übertragen?

Ja! Das ZDF zeigt das Spiel Preußen Münster gegen FC Bayern München live im Free-TV. Die Übertragung aus Münster beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, durch die Moderator Sven Voss und Experte René Adler führen. Kommentiert wird die um 20.45 Uhr beginnende Partie von Oliver Schmidt.

Kann ich das Spiel zwischen Preußen Münster und Bayern München im Livestream verfolgen?

Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel zwischen dem Preußen Münster und dem FC Bayern München über Sky Go oder WOW TV (ehemals Sky Ticket) im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Preußen Münster gegen FC Bayern München?

Wer kein Sky-Abo hat, kann die Partie Preußen Münster gegen FC Bayern München trotzdem kostenfrei streamen. Dies geht über die ZDFmediathek, die über PC, Smartphone oder Tablet abgerufen und genutzt werden kann. Zudem gibt es auch eine ZDFmediathek-App, die im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen und genutzt werden kann.

Wie verfolge ich das DFB-Pokal-Spiel Preußen Münster gegen FC Bayern München im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Dienstag einen Liveticker zum DFB-Pokal-Spiel zwischen Preußen Münster und Bayern München an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 20.45 Uhr zu sehen.