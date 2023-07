Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand live im TV und Online-Stream sehen

Bislang verliefen die Vorbereitungsspiele für Paris Saint-Germain durchwachsen. Auf ein 2:0 gegen AC Le Havre folgten ein Remis gegen Ronaldo-Klub Al-Nassr sowie eine 0:2-Pleite gegen Cerezo Osaka. Am Dienstag wartet auf der Asien-Tournee der Franzosen mit dem italienischen Spitzenklub Inter Mailand der nächste hochkarätige Gegner (Anstoß: 12 Uhr). Auch die Nerazzuri um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens, der mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wird, testete am vergangenen Donnerstag gegen Al-Nassr, spielte ebenfalls Remis (1:1).

Aufseiten von PSG fehlt in Kylian Mbappé indes ein Top-Star. Der Stürmer, der seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte, trat die Asienreise der Franzosen nicht mit an und hält sich mit Trainingseinheiten am PSG-Campus fit. Ein Transfer in der laufenden Wechselphase steht im Raum.

Wie sehe ich das Testspiel Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand live im TV?

PSG zeigt die Partie gegen Inter Mailand am Dienstag um 12 Uhr live auf dem vereinseigenen TV-Kanal. Für den Zugriff auf die Übertragung ist ein Premium-Abonnement notwendig. Dies kostet 1,99 Euro für 30 Tage und beinhaltet sämtliche Testspiele der Franzosen. Ein Jahrespass ist für 9,99 Euro zu haben.

Wird das Testspiel zwischen PSG und Inter Mailand im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Lediglich PSG zeigt die Partie auf dem vereinseigenen TV-Kanal.

Kann ich PSG gegen Inter Mailand im Livestream verfolgen?

Das Testspiel von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand kann am Dienstag im Livestream auf dem offiziellen TV-Kanal des Klubs verfolgt werden.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für PSG gegen Inter Mailand?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Testspiel PSG gegen Inter Mailand bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.