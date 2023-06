Bericht: Nagelsmann-Engagement bei PSG geplatzt

Ein Engagement von Julian Nagelsmann als Cheftrainer von Paris Saint-Germain wird wohl nicht zustande kommen. Die L‘Équipe berichtete am Freitagabend, dass die beiden Parteien in entsprechenden Zukunftsgesprächen zu dem Schluss gekommen seien, keine Zusammenarbeit anzustreben. Der ehemalige Coach des FC Bayern München werde somit nicht der Nachfolger des offenbar vor der Entlassung stehenden Christophe Galtier beim französischen Meister.

Nagelsmann war in den vergangenen Wochen hartnäckig mit PSG in Verbindung gebracht worden. Französischen Medienberichten zufolge stand eine Einigung sogar bereits kurz bevor. Nun werde sich der Ligue-1-Champion aber anderweitig orientieren, heißt es. Demnach soll der neue Trainer in der kommenden Woche präsentiert werden.

Nagelsmann (35) ist nach seinem Rauswurf bei den Bayern im Frühjahr derzeit ohne Verein. Die Mannschaft um Weltmeister Lionel Messi, der den Verein in Richtung von MLS-Klub Inter Miami verlassen wird, Offensivstar Kylian Mbappé und den verletzten Brasilianer Neymar hatte sich in der abgelaufenen Saison zum elften Mal die französische Meisterschaft gesichert. In der Champions League blieb PSG allerdings hinter den Erwartungen zurück, das Aus kam bereits im Achtelfinale gegen die damals noch von Nagelsmann trainierten Bayern.

Neben Nagelsmann kursierten zuletzt auch die Namen von Leverkusen-Trainer Xabi Alonso sowie dem ehemaligen spanischen Nationalcoach Luis Enrique im Umfeld des französischen Hauptstadtklubs.