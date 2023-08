Berichte: Mbappé bleibt auch nach Asien-Reise vorerst außen vor

Die Fronten zwischen Paris Saint-Germain und Stürmer-Star Kylian Mbappé bleiben verhärtet. Auch nach der Rückkehr des Profi-Teams von der Asien-Reise wird der Angreifer offenbar nicht ins Training der ersten Mannschaft zurückkehren. Das berichten mehrere Medien wie etwa Le Parisien und The Athletic übereinstimmend. Demnach soll Mbappé seine Einheiten auch weiterhin mit einer Gruppen von Spielern abspulen, mit denen der Verein nicht mehr plant. Dazu zählen offenbar auch namhafte Profis wie Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum und Julian Draxler.

Mbappé soll sich nun offenbar solange vom Team isoliert fit halten, bis sich an der Situation des 24-Jährigen beim französischen Hauptstadtklub etwas ändert. Zum Hintergrund: Der Stürmer würde seinen bis 2024 gültigen Vertrag in Paris gerne erfüllen, um anschließend ablösefrei wechseln zu können. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi lehnt dies strikt ab. Eine Verlängerung des Kontrakts bei den Franzosen schloss allerdings Mbappé wiederum aus - eine Pattsituation, die darin mündete, dass der Angreifer die Reise des Teams nach Japan und Südkorea im Rahmen der Saisonvorbereitung nicht mit antrat. Stattdessen trainierte der 70-malige französische Nationalspieler bereits während der Pariser Tournee am PSG-Campus.

Wie es nun - fünf Tage vor dem Ligue-1-Auftakt gegen den FC Lorient - mit dem Angreifer weitergeht? Offen. Dass er zum Liga-Start am Samstag im Kader steht, gilt als unwahrscheinlich. Als größter Mbappé-Interessent gilt Spaniens Rekordmeister Real Madrid. In einigen Medien wurde bereits über einen Vorvertrag des Stürmers bei den Königlichen spekuliert. Einen solchen sollen die Madrilenen allerdings dementiert haben. Ein offizielles Real-Angebot wird laut L‘Equipe erst am Ende der Transferperiode erwartet.

Kylian Mbappé: Millionen-Transfer nach Saudi-Arabien abgelehnt

Einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal hat der Franzose dem Vernehmen nach trotz der Aussicht, in einem Jahr rund 700 Millionen Euro verdienen zu können, indes abgelehnt. Der saudische Klub war angeblich bereit, die Weltrekord-Ablöse von 300 Millionen Euro für einen Transfer aufzubringen. Auch Premier-League-Klub FC Chelsea und dem spanischen Topverein FC Barcelona wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

Mbappé war 2018 nach einer einjährigen Leihe für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu PSG gewechselt. Dort erzielte er in 260 Pflichtspielen 212 Tore und bereitete weitere 98 Treffer vor. Zudem gewann er mit den Parisern unter anderem fünfmal die französische Meisterschaft sowie dreimal den nationalen Pokal. Mit Frankreich wurde er 2018 Weltmeister, 2022 verpasste er die Titelverteidigung mit der „Équipe Tricolore“ knapp. Frankreich verlor das Finale trotz dreier Mbappé-Tore gegen Argentinien mit 2:4 im Elfmeterschießen.