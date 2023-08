PSG bestätigt: Mbappé kehrt ins Training zurück – Neuer Vertrag?

Im Transfer-Streit um Stürmer-Star Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain deutet sich eine spektakuläre Wende an. Nach „sehr konstruktiven und positiven Diskussionen“ zwischen beiden Seiten sei der 24 Jahre alte französische Nationalspieler am Sonntag ins Teamtraining zurückgekehrt, teilte PSG mit. Selbst eine Verlängerung seines derzeit bis 2024 datierten Vertrages soll Mbappé nun nicht mehr ausschließen, berichtete Le Parisien am Sonntag. Der Sender RMC Sport schrieb, in dem Transferstreit bleibe alles möglich.

Mbappé gehörte beim Ligue-1-Auftakt am Samstag gegen den FC Lorient (0:0) nach unruhigen letzten Wochen nicht zum Kader. Wie die Zeitung Le Parisien berichtete, hatte der Angreifer in einem Vier-Augen-Gespräch mit Klub-Chef Nasser Al-Khelaïfi jüngst erneut bekräftigt, dass er den Verein in diesem Sommer nicht verlassen wird. Dies hatte den Verein massiv verstimmt. Denn: Da Mbappé bislang eine Verlängerung seines Vertrages ausgeschlossen hatte, wäre er nach der gerade begonnenen Saison ablösefrei zu haben. Ein Szenario, auf das sich der französische Meister nicht einlassen will. Nun deuten sich auch hier neue Entwicklungen an.

Verlängert Mbappé bei PSG, um zu wechseln?

RMC Sport zufolge habe Mbappé signalisiert, sein Arbeitspapier bis 2025 zu verlängern - allerdings nicht, weil der Stürmer seine langfristige Zukunft in Paris sieht, sondern einzig, um dem Verein im kommenden Sommer doch die Einnahme einer Ablöse zu ermöglichen. Als potenzieller Abnehmer von und größter Interessent an Mbappé gilt nach wie vor Real Madrid..

PSG hatte den Torjäger in der Folge der bisherigen Dissonanzen in eine separate Trainingsgruppe beordert und damit gedroht, den Weltmeister von 2018 bei momentanen Vertragskonstellation in der nun begonnenen Saison nicht einzusetzen. Al-Khelaïfi hatte zuvor öffentlich erklärt, man wolle „den besten Spieler der Welt nicht umsonst verlieren. Das ist unmöglich.“

Gerüchte um Neymar-Zukunft

Abseits der Mbappé-Causa kamen auch Spekulationen um die Zukunft des brasilianischen Superstars Neymar auf. Berichten zufolge plane PSG nicht mehr mit dem 31-Jährigen. Dieser soll bereits ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen haben und sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Al-Hilal befinden.