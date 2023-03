﻿PSG-Legende Rai warnt den FC Bayern: „Mbappé ist nicht aufzuhalten“

Urlaub an der Ostsee

Hotel in Laboe: Idee für neues Ferienzentrum mit Wellness-Schwimmhalle

Eine Ackerbaufläche am Fuße des Marine-Ehrenmals in Laboe gerät in den Blick für ein Millionenprojekt: Es gibt die Idee, dort ein Ferienzentrum mit Hotel und Schwimmhalle zu errichten. Das sind die Details.