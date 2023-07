Offiziell: Ex-Spanien-Trainer folgt bei PSG auf Galtier

Paris Saint-Germain hat in Luis Enrique den neuen Trainer für die anstehende Saison präsentiert. Der ehemalige spanische Nationalcoach tritt beim französischen Branchenprimus die Nachfolge von Christophe Galtier an, der am Mittwochvormittag nach nur einem Jahr im Amt von seinen Aufgaben entbunden wurde. Wie PSG im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilte, erhält Enrique einen Zweijahresvertrag.

Neben Luis Enrique wurden unter anderem auch Julian Nagelsmann, der im März beim FC Bayern München freigestellt worden war, sowie Leverkusen-Trainer Xabi Alonso als Kandidaten für ein PSG-Engagement gehandelt. Nagelsmann und die Pariser konnten sich dem Vernehmen nach jedoch nicht auf eine Zusammenarbeit einigen, einem Wechsel von Xabi Alonso wurde von Leverkusen-Boss Simon Rolfes hingegen schon früh ein Riegel vorgeschoben.

Galtier hatte PSG zwar in der vergangenen Saison zum elften französischen Meistertitel geführt. In der Champions League war das Starensemble um Neymar und den ebenfalls scheidenden Lionel Messi (geht zu Inter Miami) allerdings bereits im Achtelfinale am FC Bayern (0:1, 0:2) gescheitert. Nun wird er von Enrique beerbt, der im Verlauf seiner Trainer-Karriere bereits etwa für die AS Rom (2011 bis 2012) und den FC Barcelona (2014 bis 2017) an der Seitenlinie stand. Zuletzt stand er bei der spanischen Nationalmannschaft in der Verantwortung, wurde nach dem Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Dezember jedoch entlassen.