Bericht: Luis Enrique soll neuer PSG-Trainer werden

Bei Paris Saint-Germain naht die Entscheidung über die Besetzung des Trainer-Postens für die kommende Saison. Dem Vernehmen nach hat sich auf der Suche nach einem Nachfolger für den amtierenden Chefcoach Christophe Galtier nun ein konkreter Name herauskristallisiert. So berichtet die L‘Équipe, dass sich der französische Branchenprimus in seinem Bemühen auf den ehemaligen spanischen Nationaltrainer Luis Enrique festgelegt hat.

Demnach streben die PSG-Bosse eine zeitnahe Lösung an, die möglichst schon in der kommenden Woche kommuniziert werden soll. Dafür spricht, so heißt es, dass der Klub und Wunschkandidat Enrique sich bereits erheblich angenähert hätten und lediglich letzte Details zu klären seien. Offiziell hat sich PSG zwar noch nicht von Galtier getrennt, das Ende der Zusammenarbeit gilt aber Medienberichten zufolge als beschlossene Sache.

Lange Zeit galt auch Julian Nagelsmann, der im März beim FC Bayern München überraschend von seinen Aufgaben entbunden worden war, als heißester Anwärter auf den Posten beim Ligue-1-Champion gehandelt. Nach den jüngsten Verhandlungen hätten beide Parteien aber entschieden, auf eine mögliche Zusammenarbeit zu verzichten, schrieb L‘Équipe.

Neben Nagelsmann wurde auch Leverkusen-Coach Xabi Alonso mit den Franzosen in Verbindung gebracht worden. Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hatte einem etwaigen Wechsel allerdings einen Riegel vorgeschoben. „Das ist kein Thema. Xabi bleibt“, wurde der 41-Jährige am Sonntag vom Kicker zitiert. „Ich habe auch intern mit Xabi gesprochen und er hat sich klar positioniert“, sagte Rolfes. Sowohl Alonso selbst als auch Klubchef Fernando Carro hatten in den vergangenen Wochen bereits gesagt, dass Alonso auch in der kommenden Saison Bayer-Trainer sein werde.