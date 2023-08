PSG-Abschied von Neymar? Vater von Superstar reagiert

Kostenfrei bis 11:30 Uhr lesen

Veranstaltungen in Kiels Norden

Mit dem Tag am Kai in Holtenau, dem „Festival am Kleinen Strand“ und dem Leuchtturmfest in Pries-Friedrichsort steht dem Kieler Norden am 2. und 3. September ein abwechslungsreiches Veranstaltungswochenende bevor.