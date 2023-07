Berichte: PSG macht Transfer von Kolo Muani zur Priorität

Wie geht es mit Randal Kolo Muani weiter? Die Entscheidung über die Zukunft des Top-Stürmers von Eintracht Frankfurt ist noch nicht gefallen. Namhafte Interessenten haben sich im Buhlen um die Dienste des Franzosen aber bereits in Stellung gebracht. Einer davon: Paris Saint-Germain. Nachdem die Spekulationen um einen Wechsel des 24-Jährigen zum französischen Branchenprimus zuletzt ruhiger geworden waren, berichten Le Parisien und L‘Équipe nun übereinstimmend von neuen Bewegungen im Poker um den Angreifer.

Demnach soll der Hauptstadtklub die Verpflichtung Kolo Muanis als Priorität ansehen – und beim Unterfangen, den Stürmer vom Main an die Seine zu lotsen, gute Karten haben. Ein enormer Pluspunkt sei dabei die dem Vernehmen nach bevorstehende Ernennung von Luis Enrique zum neuen Cheftrainer, heißt es weiter. Dieser soll Christophe Galtier als PSG-Coach ablösen, eine Bestätigung wird zeitnah erwartet.

Kolo Muani hatte sich mit starken Leistungen bei Eintracht Frankfurt und der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf die Zettel der europäischen Spitzenklubs gespielt. Neben PSG wird auch den Premier-League-Vereinen Manchester United und FC Chelsea Interesse an dem Angreifer nachgesagt. Der Franzose war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt gewechselt und hatte dort in 32 Bundesliga-Spielen 15 Tore und 14 Vorlagen beigesteuert. Bei der Katar-WM erreichte er mit Frankreich das Finale, das im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren ging.

Ein nicht unerheblicher Faktor im Poker um eine etwaige Ablösesumme: Seinen Marktwert steigerte Kolo Muani im vergangenen Jahr laut transfermarkt.de auf nun 80 Millionen Euro. Möglich erschien ein Transfer in diesem Sommer zuletzt lediglich bei einem Kaufpreis rund um die 100-Millionen-Marke. Bei der SGE besitzt er zudem noch einen laufenden Vertrag bis 2027.