Kolo-Muani-Debüt geht trotz Mbappé-Doppelpack schief: PSG unterliegt Nizza

Trotz eines Doppelpacks von Kylian Mbappé und des Debüts von Randal Kolo Muani hat Paris St.-Germain den vorläufigen Sprung an die Spitze der Ligue 1 verpasst. Der französische Meister der am Dienstag Borussia Dortmund zum Start der Champions League empfängt, patzte am Freitagabend gegen den OGC Nizza und musste sich mit 2:3 (1:1) geschlagen geben.

So hat sich Randal Kolo Muani sein Debüt für Paris Saint-Germain sicher nicht vorgestellt. Trotz eines Doppelpacks von Starstürmer Kylian Mbappé verlor der französische Fußball-Meister am Freitagabend mit 2:3 (1:1) gegen OGC Nizza und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. Vier Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund wurde der für rund 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Paris gewechselte Kolo Muani in der 64. Minute für Carlos Soler eingewechselt.

Mbappé-Doppelpack reicht nicht

Kurz nach der Einwechslung des 24 Jahre alten Stürmers fiel das 1:3 durch Nizzas Terem Moffi (68.), der auch das erste Tor für die Gäste erzielt hatte (21.). Gaetan Laborde traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (53.), weshalb Mbappés Tore in der 29. und 87. Minute nicht reichten, um die erste Saisonniederlage der Pariser abzuwenden.