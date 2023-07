PSG holt Innenverteidiger Škriniar von Inter Mailand

Paris Saint-Germain treibt den Kader-Umbau weiter voran. Der französische Meister hat am Donnerstagvormittag die Verpflichtung von Milan Škriniar bekannt gegeben. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger hatte seinen Vertrag bei Inter Mailand auslaufen lassen und war zuletzt mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro laut transfermarkt.de der teuerste vereinslose Profi. Über einen Wechsel nach Paris war schon länger spekuliert worden, nun brachten die Franzosen den Deal über die Ziellinie. Škriniar unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 58-fache slowakische Nationalspieler kompensiert im Team vom neuen Trainer Luis Henrique den Abgang von Defensiv-Routinier Sergio Ramos. Der Spanier hatte PSG nach zwei Jahren ebenfalls ablösefrei verlassen und wird dem Vernehmen nach sowohl von Klubs aus Saudi-Arabien als auch von Lionel Messis Verein Inter Miami gelockt.

Škriniar war bei Inter Mailand zuletzt Herzstück der Defensive, die die „Nerazzurri“ zum italienischen Pokalsieg und bis in das Champions-League-Finale führte. Das Ende der abgelaufenen Saison verpasste er allerdings nach einem Lendenwirbelbruch. Insgesamt stand Škriniar in vier Jahren in 246 Pflichtspielen für Inter auf dem Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim französischen Branchenprimus ist Škriniar der erste namhafte Zugang nach den Abgängen von Messi und Ramos. Folgen sollen in den kommenden Wochen wohl unter anderem Lucas Hernandez vom FC Bayern ebenfalls für die Innenverteidigung sowie der defensive Mittelfeldspieler Manuel Ugarte von Sporting Lissabon.