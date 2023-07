Eindhoven stellt Spieler für Gespräche frei: PSG vor Transfer von Holland-Talent

Paris Saint-Germain sichert sich wohl die Dienste von Xavi Simons. Das 20 Jahre alte Offensivtalent der PSV Eindhoven wurde bereits vom Training der Niederländer freigestellt, um die Verhandlungen mit dem französischen Meister abzuschließen und seinen neuen Vertrag zu unterschreiben, heißt es in einer Mitteilung seines Noch-Arbeitgebers vom Sonntag. Der Youngster habe das Trainingslager der PSV bereits verlassen.

Für Simons wäre ein Wechsel zu PSG gleichbedeutend mit einer Rückkehr in die französische Hauptstadt. Bereits zwischen 2019 und 2022 hatte der in der Jugend des FC Barcelona ausgebildete offensive Mittelfeldspieler in Paris unter Vertrag gestanden. Medienberichten zufolge war bei seinem PSG-Abgang im Sommer 2022 in Richtung Eindhoven eine Rückkaufklausel vereinbart worden, die es den Franzosen ermöglichen soll, Simons für eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro zurückzuholen. Aktuell wird sein Marktwert vom Datenportal transfermarkt.de auf 40 Millionen Euro geschätzt.

Xavi Simons: Nationalmannschaftsdebüt bei Katar-WM

Seit seinem Wechsel in die Eredivisie absolvierte Simons 49 Spiele für Eindhoven, erzielte dabei 19 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Zudem debütierte er im Dezember bei der Weltmeisterschaft in Katar unter Trainer Louis van Gaal in der niederländischen A-Nationalmannschaft. Inzwischen kommt er auf fünf Einsätze für Oranje.