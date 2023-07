Übertragung des Testspiels

Paris Saint-Germain gegen Al-Nassr live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Testspiel zwischen Paris Saint-Germain und Al-Nassr. Während beim saudischen Klub in Cristiano Ronaldo der große Superstar dabei ist, fehlt beim französischen Branchenprimus in Kylian Mbappé ein großer Name. Der Stürmer wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.