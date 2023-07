Ein Jahr Tribüne? Zoff zwischen Mbappé und PSG spitzt sich zu

Das Tischtuch zwischen Kylian Mbappé und seinem Klub Paris Saint-Germain scheint mehr und mehr zerschnitten. Nachdem der Superstar aus dem Kader für die Asienreise des französischen Serienmeisters gestrichen wurde, erwägt der Klub nun offenbar, den 24-Jährigen gar nicht mehr einzusetzen, sollte dieser keinen neuen Vertrag unterzeichnen oder einen vorzeitigen Vereinswechsel verweigern. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender ESPN.

Mbappé bei der EM in Deutschland ohne Spielpraxis?

Mbappé selbst soll sich allerdings davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, wäre offenbar sogar bereit, eine Saison auf der Tribüne zu verbringen - trotz der im kommenden Sommer stattfindenden Europameisterschaft in Deutschland, die er in diesem Fall ohne Spielpraxis absolvieren müsste. Sein Kontrakt in der französischen Hauptstadt läuft 2024 aus, diesen will der Angreifer nicht verlängern. Ob er einem Transfer zustimmt oder sich ein zahlungskräftiger Abnehmer findet, scheint offen.

Die Fronten zwischen beiden Parteien verhärten sich nun zunehmend. Der Hintergrund: Wenn PSG den Topstürmer mit einem Marktwert von 180 Millionen Euro nicht ablösefrei ziehen lassen will, müsste der Klub ihn in dieser Sommer- oder der kommenden Winter-Transferperiode verkaufen. Folglich drängt Paris auf einen Transfer in der in rund sechs Wochen endenden Wechselphase. Mbappé soll allerdings signalisiert haben, seinen Vertrag bei PSG erfüllen zu wollen. In Frankreich wird mancherorts vermutet, der Torjäger könne schon einen Vorvertrag mit Real Madrid haben, um im kommenden Jahr dann ablösefrei Richtung Süden zu ziehen. Real hat dies Medienberichten zufolge dementiert.

Ein Interesse an dem Stürmerstar hat neben Klubs aus Saudi-Arabien wohl auch der FC Chelsea bekundet, wie der französische Sender RMC Sport berichtet. Ein Angebot gebe es zwar noch nicht, wohl aber Erkundigungen. Demnach soll sich auch ein zweiter Klub aus der Premier League mit der Personalie Mbappé beschäftigen.

Kylian Mbappé: Einheiten wohl in Trainingsgruppe 2

PSG hatte die Spekulationen um Mbappés Zukunft am Freitagabend angeheizt, als bekannt gegeben worden war, dass der Stürmerstar im Aufgebot für die Werbetour nach Japan und Südkorea fehlt. Dafür ist unter den 29 Spielern, die Neu-Trainer Luis Enrique für den Trip nominierte, Ethan Mbappé dabei. Das 16 Jahre alte Nachwuchstalent ist der Bruder des Weltmeisters von 2018. Kylian soll seine Einheiten indes laut Le Parisien in Trainingsgruppe 2 auf dem PSG-Campus absolvieren.