Wie PSG-Zugang Hernández seinen Fitnesszustand beurteilt

Lucas Hernández hat seinen bei der Weltmeisterschaft in Katar erlittenen Kreuzbandriss eigenen Angaben zufolge komplett auskuriert und kann seine neue Aufgabe bei Paris Saint-Germain ohne körperliche Defizite angehen. „Ich bin jetzt zu 100 Prozent fit“, versicherte der 27-Jährige in seinem ersten Vereinsinterview für PSG. Zuvor hatte sich der der Abwehrspieler vom FC Bayern verabschiedet und bei Frankreichs Meister einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Die Ablösesumme soll 50 Millionen Euro betragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich auf den ersten Trainingstag und darauf, mit meinen Mannschaftskameraden in Bestform zu sein. Meinem Knie geht es gut, und alles läuft sehr gut“, sagte der französische Nationalspieler, der seit der WM kein Spiel mehr bestritt. Am Sonntag hatten beide Vereine den längst erwarteten Transfer offiziell gemacht. „Ich bin hierhergekommen, um zu lernen, aber auch und vor allem, um Trophäen zu gewinnen. So viele, wie ich kann“, meinte Hernández. Nach Stationen bei Atlético Madrid und den Bayern spielt der Weltmeister von 2018 nun erstmals in seinem Heimatland.

Bei PSG Seite an Seite mit Mbappé: Freut sich Hernández zu früh?

Bei Paris freut sich Hernández auf ein Wiedersehen mit seinen Nationalmannschafts-Kollegen Presnel Kimpembe und Kylian Mbappé. „Sie sind Freunde für mich. Ich habe viel mit ihnen gesprochen, bevor ich hierherkam. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich ihnen anschließen und ihr Teamkollege auf Vereinsebene werde“, sagte der Innenverteidiger. Ob er zum Saisonstart allerdings wirklich neben Mbappé auflaufen wird ist offen. Der Superstar könnte den Klub in den kommenden Wochen verlassen.