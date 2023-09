Pyro-Vorfall bei SGE-Sieg: Polizei nimmt Aberdeen-Fan fest

Das Auftaktspiel von Eintracht Frankfurt in der Conference League hatte eine unschöne Begleiterscheinung auf den Rängen. Die Frankfurt Polizei musste während der Partie zwischen der SGE und dem FC Aberdeen (2:1) einen schottischen Fan festnehmen. Der Mann hatte am Donnerstagabend im Verlauf der ersten Halbzeit einen pyrotechnischen Gegenstand in den benachbarten Fanblock der Frankfurter geworfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben die Tat auf Video und den Tatverdächtigen festgenommen“, teilte die Polizei Frankfurt nach dem Abpfiff über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mit. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportlich lief der Abend aus Frankfurter Sicht zufriedenstellend – zumindest im Hinblick auf das Ergebnis. Robin Koch erzielte den Siegtreffer für die SGE per Kopfball nach einer Ecke (61.), nachdem die Schotten die Frankfurter Führung im ersten Durchgang zwischenzeitlich ausgeglichen hatten. In der Schlussphase musste die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller noch einmal zittern, behielt die drei Punkte letztlich aber in der Main-Metropole.