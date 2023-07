Quo vadis, DFB? Im Nachwuchsbereich rechts und links überholt

So weit weg von der internationalen Spitze wie aktuell war der deutsche Fußball lange nicht. Die U21 schied erstmals seit 43 Jahren ohne einen Sieg in der EM-Vorrunde aus, die U19 verpasste zum vierten Mal in Folge das Kontinentalturnier. Das A-Nationalteam enttäuscht nach der WM‑Blamage weiterhin. Auf den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Vereine wartet viel Arbeit.

Gerland spricht über Talenteausbildung

Einer, der sich in der Nachwuchsarbeit bestens auskennt und die Fehler im System benennt, ist Hermann Gerland. Als Assistent von U21‑Trainer Antonio Di Salvo erlebte der 69‑Jährige gerade das Scheitern in Georgien mit. Über Jahrzehnte war er zuvor eine prägende Figur in der Talentschmiede des FC Bayern München. „Die neue Generation, die Zehnjährigen, müssen wir so ausbilden, dass sie mit 17, 18 verinnerlicht haben, auf was es ankommt“, sagt Gerland. „In der Kindheit muss ich die Technik lernen, eins gegen eins, kleine Spielformen“, etwa vier gegen vier auf zwei Minitore, bei denen die Kinder viele Ballkontakte, Torabschlüsse und Erfolgserlebnisse haben. Doch davon wird zumindest flächendeckend wenig umgesetzt.

„Es ist schwer, die Köpfe der Menschen zu erreichen“, sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim Verband. Noch immer sehe er, dass „da sieben gegen sieben gespielt wird, und zwei Kinder warten in der eigenen Hälfte, bis der Gegner kommt. Wir sind viel zu langsam, die Prozesse dauern etliche Jahre.“ Andere Länder seien da schneller und flexibler, beklagt der Funktionär.

Als bestes Beispiel für gute Ausbildung gilt Frankreich. Die Nation formt kommende Top­spieler in Claire­fon­taine. Rund 50 Kilometer westlich von Paris versammeln sich Hunderte hochveranlagte Jugendspieler. Das Konzept trägt Früchte, beweisen WM‑Titel 2018 und WM‑Finaleinzug 2022. „Die Franzosen haben mit Abstand den größten Fundus an Weltklasse­spielern. Das ist unglaublich“, sagt DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Und Chatzialexiou betont: „Wenn dort zehn Spieler fehlen, dann holen sie andere, die auch enorme Qualität haben.“

Hrubesch fordert mehr Spielpraxis für junge Spieler

Der Übergang von Jugend- zu Profibereich gelingt andernorts ebenfalls besser, etwa in Spanien und England. Wenig überraschend, dass mit Jamal Musiala einer der wenigen deutschen Hoffnungsträger beim FC Chelsea in England ausgebildet wurde. Im direkten Duell mit den „Three Lions“ bei der U21‑EM zeigte sich ein Klassenunterschied. Chatzialexiou sagt: „Bei deren Einsatzzeiten gegenüber unseren kommt es nicht von ungefähr, dass sie selbst­sicherer auftreten und ein ganz anderes Spieltempo mitbringen.“ Im Schnitt wies der englische Kader doppelt so viele Profiligeneinsatzminuten pro Akteur auf wie das deutsche Aufgebot. Horst Hrubesch, HSV-Legende und lange im DFB-Nachwuchs tätig, sagt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Entscheidend ist, den Jungen mehr Spielpraxis zu geben.“

Die Probleme beginnen indes schon früher, etwa bei der Wettbewerbsstruktur. „Wir müssen die Spieler und das Training ins Zentrum stellen. Wir reden immer über Ergebnisse, nicht über Entwicklung“, bemängelt Chatzialexiou. Dem möchte der DFB nun entgegenwirken. Ab der Saison 2024/2025 gibt es keine U17- und U19‑Bundesligen mehr, sondern Nachwuchsligen mit Qualifikations- und Hauptrunde. Jeder Klub mit einem Nachwuchsleistungszentrum ist automatisch für die Hauptrunde qualifiziert. So soll der Wettbewerbsdruck sinken. Zugleich haben Amateurklubs die Chance, sich mit Topnachwuchsspielern zu messen, um das System durchlässiger zu gestalten. Auch die Herangehensweise der Trainer, die sich „nach oben arbeiten“ wollen, statt länger mit einem Jahrgang zu arbeiten, muss hinterfragt werden.

U17 macht Hoffnung

Immerhin: Hoffnung macht der EM‑Titel von Deutschlands U17. „Es kommt eine gute Generation“, sagt Chatzialexiou, der „den deutschen Fußball nicht begraben“ wolle. „Wir wurden in der Vergangenheit überholt“, gibt er zu, formuliert aber unmissverständlich das Ziel: „Wir sind eine Fußballnation, das ist unser Anspruch.“ Allein: Derzeit werden kaum deutsche Teams diesem Anspruch gerecht.

In einer vierteiligen Serie widmet sich das RND den Problemen beim DFB. Donnerstag Teil drei: Die Frauen-Nationalmannschaft.