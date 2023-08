Kein Vergleich zu Kane: Wieso der Poker um Kolo Muani anders ist

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller sprach zwar mit der im Transferfenster notwendigen Vorsicht, wurde dennoch relativ deutlich: Randal Kolo Muani kommt im Play-off-Hinspiel der Conference League bei Levski Sofia (19 Uhr, RTL+) für Eintracht Frankfurt zum Einsatz. „Er ist da und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er morgen auch noch da ist“, sagte Toppmöller auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Der 23 Jahre alte Stürmer saß im Flieger des hessischen Klubs gen bulgarische Hauptstadt. Auch am Mittwoch vor der Abreise stand der von Paris Saint-Germain umworbene Angreifer wieder auf dem Trainingsplatz – „und hat ein paar ganz gute Aktionen gehabt“, betonte sein Coach.

Seit dem ersten Angebot von PSG (rund 70 Millionen Euro ohne etwaige Bonuszahlungen), das SGE-Sportvorstand Markus Krösche ohne namentliche Nennung des Klubs bestätigt und die Eintracht direkt abgelehnt hat, ist nichts weiter passiert. Die zweite Offerte war angekündigt worden, aber bislang liegt Krösche keine weitere vor. 100 Millionen Euro sind gefordert, in welchem genauen Konstrukt auch immer die am Ende zustande kommen. Fakt ist: Der Poker um Kolo Muani verläuft gänzlich anders, als das Gezerre um Harry Kane, der letztlich für diese dreistellige Millionensumme (plus Bonuszahlungen) von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt ist.

„Er ist da und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er morgen auch noch da ist.“ Eintracht-Trainer Dino Toppmöller über Randal Kolo Muani

Frankfurt hat keinen Druck

Zwar setzte der zähe Verhandlungspartner Daniel Levy ebenfalls das Preisschild von 100 Millionen Pfund , doch der Tottenham-Boss musste Kane verkaufen, um noch eine Ablöse zu erzielen. Der 30-Jährige hatte nur noch ein Jahr Vertrag und eine Verlängerung des Kontrakts stets abgelehnt. Anders ist das bei Kolo Muani. Der Vizeweltmeister kam im Sommer 2022 ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Nach bislang einer sehr guten Saison (mit 40 Scorerpunkten für die Eintracht) und durch die WM-Teilnahme mit den Franzosen – trotz der vergebenen Siegchance im Finale – gewann er schon stark an Wert und wird auch in einem Jahr noch heiß begehrt sein.

PSG geht nicht All in

Bayern hatte Kane stets zum Transferziel Nummer eins auserkoren. Sie hatten mit Levy ein stures Gegenüber, das ist Krösche aktuell aber auch – mit dem Unterschied, dass Bayern stets bereit war, nach der erzielten Einigung mit Kane den entscheidenden finanziellen Schritt zu machen. „Wir haben uns natürlich nach der Decke gestreckt. Wir sind ein Stückchen All in gegangen“, sagte FCB-Boss Jan-Christian Dreesen nach dem Transfer. Unbegrenzte Möglichkeiten - erinnert sei an den immer noch bestehenden Rekordtransfer Neymars für 222 Millionen Euro vor sechs Jahren - gibt es bei PSG keinesfalls.

Stichwort: Financial Fairplay. Vergangenen Sommer wurde eine Strafe von zehn Millionen Euro (sowie 65 Millionen Euro auf Bewährung) fällig, für Wiederholungstäter sind ohnehin höhere Sanktionen üblich – dieses Risiko geht der Scheich-Klub nicht ein. Dazu ist der aktuelle Kader mit den jüngst verpflichteten Ousmane Dembélé und Goncalo Ramos sowie Kylian Mbappé noch höchst exquisit bestückt, es gibt also keinen zwingenden Handlungsbedarf.

Kolo Muani braucht Einsätze

Kane war in Tottenham gesetzt und es stand fest: er soll in München der neue Heilsbringer im Sturm werden. Kolo Muani hingegen ist bei der Eintracht unumstrittene Stammkraft – und muss „nur“ in Frankreichs Star-Ensemble große Konkurrenz fürchten. Der junge Angreifer muss seine Leistungen aber dringend bestätigen. Er braucht viele Spielminuten, um sich weiterzuentwickeln – weil er noch einige Defizite hat. Auch mit Blick auf die EM 2024 muss er sich gegen zahlreiche Mitstreiter durchsetzen. Das sind neben seinen potenziellen Pariser Teamkollegen Dembélé und Mbappé noch einige andere Stars: etwa Routinier Olivier Giroud, Bayern Münchens Kingsley Coman, der ehemalige Leipziger Christopher Nkunku (jetzt Chelsea) und der Ex-Gladbacher Marcus Thuram (Inter Mailand).