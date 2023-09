Aufreger bei PSG: Quartett um Kolo Muani droht Strafe nach Beleidigungen

Vier Spielern von Paris Saint-Germain droht nach dem Sieg in der französischen Ligue 1 gegen Olympique Marseille (4:0) eine Strafe. Zu diesem Quartett zählt auch Randal Kolo Muani, der im Sommer von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt wechselte. Er soll nach dem Spiel Fans von Olympique Marseille beleidigt haben und ist deshalb für die nächste Sitzung der Disziplinarkommission am 5. Oktober vorgeladen, wie der französische Dachverband „Ligue de Football Professionnel“ verkündete. Neben Kolo Muani betreffen die Anschuldigungen auch die Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi sowie den Linksverteidiger Layvin Kurzawa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den vier Spielern wird vorgeworfen, sich nach dem 4:0-Sieg von PSG am vergangenen Sonntag im Derby gegen Olympique Marseille beleidigend in Richtung der gegnerischen Fans geäußert zu haben. Zudem wird wegen homophober Gesänge von den Rängen gegen Fans von Paris ermittelt. Auch Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra schaltete sich nach den Vorfällen ein und forderte ein konsequentes Durchgreifen. „Unsere Botschaft ist klar: Absolute Entschlossenheit gegenüber dem Inakzeptablen“, schrieb die französische Politikerin bei X, ehamals Twitter. Der gemeinsame Kampf aller Beteiligten werde sich intensivieren. Diese Lieder hätten das Fest im Prinzenpark verdorben. „Es ist dringend, sie aus den Stadien zu verbannen“, ergänzte Oudéa-Castéra.

Laut französichen Medienberichten droht dem PSG-Quartett um Kolo Muani eine Sperre von bis zu vier Spielen. In der Partie gegen Marseille hatte der 24-jährige Franzose sein erstes Tor für Paris erzielt. Der Stürmer hatte sich am letzten Tag der Transferperiode im Sommer von Frankfurt zum amtierenden französichen Meister gestreikt. Bei der Eintracht entwickelte sich Kolo Muani innerhalb einer Saison zu einem der vielversprechendsten Angfreifer im europäischen Fußball, so dass er die Hessen für eine Ablösesumme von 95 Millionen Euro in Richtung Paris verließ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige