Vor CL-Qualifikation

Fußball-Fan stirbt bei schweren Krawallen in Athen

Die dritte Runde der Champions League wird von schweren Fan-Krawallen in Athen überschattet. Anhänger von Dinamo Zagreb, die zum Spiel bei AEK Athen angereist waren, randalierten in der griechischen Hauptstadt. Ein Fan der Gastgeber kam dabei ums Leben. Ob die Partie am Dienstag stattfindet, ist offen.