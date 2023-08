Bleibt er oder geht er? Der Stand im Poker um Kolo Muani

Strahlend radelte Randal Kolo Muani am Dienstagmittag neben Landsmann Junior Dina Ebimbe nach der Trainingseinheit am Frankfurter Stadtwald entlang vom Platz zurück in die Katakomben. Mit diesem kleinen Umweg wollte der französische Topstürmer der Eintracht wenigstens kurz den meisten neugierigen Blicken entkommen. Der 23 Jahre alte Vizeweltmeister ist im Endspurt des Transfersommers die heißeste Aktie der Bundesliga. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), beantwortet die wichtigsten Fragen zum aktuellen Wechselpoker um den heftig von Paris Saint-Germain umworbenen Angreifer.

Wie ist der aktuelle Stand?

Ein erstes Angebot aus Paris soll die Eintracht abgelehnt haben. Vor dem Bundesliga-Auftakt vergangenen Sonntag gegen Darmstadt 98 (1:0) bestätigte SGE-Sportvorstand Markus Krösche eine Offerte, ohne dabei namentlich PSG zu nennen. „Es gibt ein Angebot, ja. Das entspricht nicht den Erwartungen. Weil wir nicht verkaufen wollen“, sagte der Manager am DAZN-Mikrofon. Dem Vernehmen nach lag es bei 70 Millionen Euro, etwaige Bonuszahlungen nicht inkludiert. Ein zweites, verbessertes Angebot für Kolo Muani soll noch am Spieltag eingetrudelt sein. Die schon seit Monaten formulierte Schmerzgrenze der Frankfurter liegt weiterhin bei 100 Millionen Euro. Eine Einigung zwischen dem Torjäger und Paris habe es Berichten zufolge nach einem Treffen am vergangenen Donnerstag gegeben.

Ich kann ihn nur in Schutz nehmen. Es ist für ihn eine extrem schwierige Situation. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller

Gegen Darmstadt traf der Franzose zwar, spielte aber insgesamt eher unauffällig, sogar reichlich fehlerbehaftet. Sowohl Trainer Dino Toppmöller als auch Nationaltorwart Kevin Trapp betonten, dass Kolo Muani nicht befreit aufspielen könne. „Ich kann ihn nur in Schutz nehmen. Es ist für ihn eine extrem schwierige Situation. Alle zerren an ihm herum, er ist im Fokus von vielen Vereinen“, sagte der neue Eintracht-Coach nach dem Abpfiff bei DAZN. Und Frankfurts Ersatzkapitän Trapp meinte: „Es ist völlig normal, dass man sich damit beschäftigt, wenn solche Vereine um einen buhlen.“

Wann gibt es eine Entscheidung?

Trapp hoffe, dass Kolo Muani „für sich die richtige Entscheidung treffen wird“ – und das wird bald sein. „Gott sei Dank“ gehe es in die letzten Wochen der Transferphase, befand der DFB-Keeper. Der berüchtigte Deadline Day in der Bundesliga steht diesen Sommer am 1. September an, die Frist für Wechsel endet um 18 Uhr. Doch so lange will die Eintracht nicht auf das Ende des Pokers um ihren besten Torschützen der Vorsaison warten. Die Anzeichen verdichten sich, dass kommendes Wochenende von Vereinsseite verbindlich Klarheit gefordert wird. Sollte PSG die Forderungen nicht erfüllen, dürfte Kolo Muani in der Mainmetropole bleiben. Auf eine zweite Saison bei der SGE hatte Krösche ohnehin stets insistiert.

Spielt Kolo Muani am Donnerstag in der Conference League?

Die Eintracht hat am Montag den Kader für die anstehenden Play-off-Spiele in der Conference League veröffentlicht. Randal Kolo Muani gehört zum Aufgebot, anders als etwa die potenziellen Verkaufskandidaten Kristjan Jakic oder Rafael Borré. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr, RTL+) steht das Hinspiel beim bulgarischen Vertreter Levski Sofia an, im Rückspiel eine Woche später (20.30 Uhr, RTL+) soll der Einzug in die Gruppenphase des niedrigsten europäischen Klubwettbewerbs fixiert werden. Beim Auswärtsauftritt in Bulgariens Hauptstadt wird Kolo Muani aller Voraussicht nach dabei sein.

Welche Nachfolger hat Frankfurt im Blick?

Lange Zeit wurde Elye Wahi als neuer Stürmer der Hessen gehandelt. Der Angreifer von HSC Montpellier wechselte unlängst aber innerhalb der französischen Ligue 1 zu RC Lens, wo er den zu RB Leipzig abgewanderten Lois Openda ersetzen soll. Die „Bild“ berichtet nun über Niclas Füllkrug als möglichen Ersatz für Kolo Muani. Die Spur zum Nationalspieler von Werder Bremen scheint bisher aber noch nicht heiß zu sein. Eine Möglichkeit scheint weiterhin, dass PSG seinen Wunschtransfer tätigen will, indem Hugo Ekitiké nach Frankfurt wechselt – womöglich im Zuge dessen, dass die Ablöse deutlich unter 100 Millionen Euro bleibt. Im SGE-Kader stehen mit den Neuzugängen Jessic Ngankam und Omar Marmoush zwar zwei Offensivspieler, doch beide sind keine klassischen Mittelstürmer auf Topniveau.