Guerreiro begründet „sehr schnelle“ Entscheidung für den FC Bayern: „Es war der Trainer“

Nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund setzt Raphael Guerreiro seine Karriere nun ausgerechnet beim Erzrivalen FC Bayern fort. Der Portugiese erklärte nach seiner Vertragsunterschrift bis 2026, warum er sich für den Wechsel entschied, der bei den Fans seines Ex-Klubs für Empörung sorgt: „Es war der Trainer“, berichtete der 29-Jährige in einem Interview auf der Klub-Homepage über die Rolle von Thomas Tuchel bei dem Transfer.

Guerreiro weiter: „Er hat mich angerufen. Ich schätze ihn aus unserer gemeinsamen Zeit in Dortmund sehr. Für mich war es wichtig, ihn am Telefon zu haben. Und deswegen habe ich meine Entscheidung auch sehr schnell getroffen“. Unter dem heutigen Bayern-Coach kam Guerreiro in seiner ersten Saison beim BVB (2016/17) in 35 Pflichtspielen zum Einsatz. Gemeinsam gewannen sie den DFB-Pokal. Anschließend verließ Tuchel die Borussia.

Der FC Bayern sei ein großer Klub, „und wenn ich die Möglichkeit habe, in einem großen Team zu spielen, ergreife ich diese natürlich sofort“, meint der Europameister von 2016, der sich auch sportlich schnell an die ambitionierten Ziele seines neuen Arbeitgebers angepasst hat: „Ich werde alles tun, um Titel zu gewinnen. Ich weiß, dass das die Philosophie des Klubs ist und ich werde dafür alles geben.“

Guerreiro freut sich auf Ballbesitzfußball mit dem FC Bayern

Die Spielweise des deutschen Rekordmeister sei ein weiterer Grund für den Wechsel gewesen, führte Guerreiro aus: „Für mich ist es sehr spannend, für Bayern München zu spielen, weil ich weiß, wie ich auf dem Platz bin und ich will in einem Team mit viel Ballbesitz spielen. Und ich weiß, dass Bayern München dafür ein Top-Klub ist. Ich bin jemand, der immer den Ball haben will. Ich werde immer in Bewegung sein, weil ich den Fußball so sehe. Wenn man sich nicht bewegt, kann man keine Chancen kreieren.

Der in Frankreich geborene portugiesische Nationalspieler hat in München einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. „Raphaël Guerreiro zählt seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga. Er ist vielseitig einsetzbar und international erfahren, passt sowohl charakterlich als auch sportlich ausgezeichnet ins Team“, kommentierte Vorstandschef Jan-Chrisitan Dreesen die Verpflichtung. „Wir freuen uns sehr, dass wir ihn verpflichten konnten und er künftig das Trikot des FC Bayern trägt. Der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel zweifellos bereichern wird“