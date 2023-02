Kohle und Stahl: BVB trägt Sondertrikot gegen Hertha BSC

Die Spieler von Borussia Dortmund laufen im Heimspiel gegen Hertha BSC in einem besonderen Trikot auf. Im Bundesliga-Spiel am Samstag trägt der BVB ein komplett schwarzes Outfit in Erinnerungen an die Vergangenheit im Ruhrgebiet.