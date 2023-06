DFB und Klubs verurteilen rassistische Beleidigungen: „Bleibt stark“

Der Rassismus-Eklat um die beiden deutschen U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam hat das EM-Auftaktspiel der DFB-Junioren gegen Israel (1:1) überschattet. Am Donnerstagabend meldeten sich sowohl der DFB als auch Borussia Dortmund und Hertha BSC, die Vereine der beiden Profis, mit Statements zu Wort. Allesamt verurteilten sie die Hass-Kommentare gegen die beiden Jungstars via Social Media.

DFB verurteilt rassistische Beleidigungen „aufs Schärfste“

„Wir verurteilen das aufs Schärfste“, schrieb der DFB am späten Donnerstagabend auf Twitter und fügte ein Statement von U21-Coach Antonio Di Salvo an. „Jede Art von Rassismus und Diskriminierung ist unterste Schublade“, sagte der Trainer, der „auch persönlich schockiert und enttäuscht“ sei. Di Salvo weiter: „Ich nehme unsere Jungs zu 1000 Prozent in Schutz.“

Ähnlich äußerten sich die Klubs. „Widerlich und verachtenswert. Kein Platz für Rassismus und Diskriminierung. Wir stehen hinter euch, Jessic und Youssoufa“, ließ Ngankams Heimverein Hertha BSC via Twitter verlauten. Der BVB ließ Moukoko wissen, dass die „Borussen-Familie“ hinter ihm stehe: „Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen Youssoufa Moukoko und Mitspieler Jessic Ngankam im Anschluss an das Spiel der @DFB_Junioren entschieden. Bleibt stark.“

Moukoko: Rassistische Beleidigungen haben „weh getan“

Sowohl Moukoko als auch Ngankam hatten in der Partie am Donnerstagabend in Georgien einen Elfmeter verschossen – und sind danach in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden, wie der Dortmunder offenbarte. „Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche. Wenn wir verlieren, kommen diese Affen-Kommentare. Jessic hat sie bekommen, ich habe sie bekommen. Solche Dinge gehören einfach nicht zum Fußball“, schimpfte Moukoko. „Wir verschießen nicht extra, sondern versuchen, der Mannschaft zu helfen. Wenn man solche Nachrichten bekommt, das ist ekelhaft.“

Dieses Mal habe es laut Moukoko „weh getan“: „Kein Spieler verschießt extra einen Elfmeter.“ Moukoko berichtete, er sei immer wieder mit solchen Kommentaren konfrontiert. „Langsam reicht es. Langsam ist es Zeit, dass man ein Zeichen dagegen setzt“, forderte er.