Rassismus im Fußball: Es braucht mehr als Lippenbekenntnisse

Das Ausmaß ist erschreckend. Das vergangene Fußballwochenende markiert einen neuen, traurigen Tiefpunkt. Was sich am Pokalwochenende in deutschen Stadien (und danach in sozialen Medien) abspielte, die rassistischen Beleidigungen, das darf nicht heruntergespielt werden.

Hunderttausende Fußballfans in Deutschland fieberten auf das Wochenende hin. Für die Anhängerschaft der Erstligisten war es der Start in die Saison, für die einiger semiprofessioneller Vereine das Spiel des Jahres, im DFB-Pokal gegen einen Erst- oder Zweitligisten anzutreten. Und Bayern München und RB Leipzig duellierten sich beim ersten Titelkampf der Saison im Supercup.

Rechte in Delmenhorst, Rassismus in Halle und München

Doch überschattet wird das Wochenende von rassistischen Ausfällen in und nach gleich mehreren Partien. Da wäre das Spiel SV Atlas Delmenhorst gegen den FC St. Pauli. Im VIP-Bereich von Atlas fand sich eine Szenegröße der Rechten, auf der Tribüne feierten Rechtsextreme. Oder das Spiel Hallescher FC gegen Greuther Fürth. Da wurde Fürths Julian Green gleich mehrfach und hörbar rassistisch von Zuschauern beleidigt. Und dann wäre da noch das Nachleben nach der Supercup-Niederlage, als Bayerns Mathys Tel in sozialen Medien massiver rassistischer Anfeindungen ausgesetzt war.

Nebst der Fassungslosigkeit bleibt auch ein Auftrag. Denn diese rassistischen Ausfälle sind auch eine Warnung an die Gesellschaft – denn Fußball ist nur ein Abbild dessen, was tagtäglich in Deutschland passiert, in Schulen, Bussen, Geschäften, Büros.

Zivilcourage spricht Vereine nicht von eigener Verantwortung frei

Zivilcourage forderte Fürths Trainer Alexander Zorniger in einem emotionalen Appell. Man könne vom DFB Maßnahmen fordern, wenn „der ein oder andere Vollpfosten meint, er müsste jemanden rassistisch beleidigen“, sagte er. Aber: „Es geht darum, dass wir selber Charakter zeigen. Wenn einer das dritte, vierte, fünfte Mal Affe zu einem Spieler sagt, dann muss ich halt sagen: Halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören.“ Würde die Gesellschaft nicht aufstehen und Grenzen setzen, dann „kriegt das braune Gesocks, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser und das darf einfach nicht passieren.“

Auch in einem anderen Fall forderte ein Trainer ein Einschreiten der Fans, ein Aufstehen der Gesellschaft. Es ging nicht um Rassismus, sondern den Eklat im Pokalspiel Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, als Anhänger von Lok unter „Ostdeutschland! Ostdeutschland!“-Rufen Knallkörper und Böller in die Zuschauermenge warfen und so eine Spielunterbrechung herbeiführten. Lok-Trainer Almedin Civa sagte im Interview im Anschluss: „Die Mehrheit schweigt in der Gesellschaft, nicht nur beim Fußball. Die halten ihre Fresse. Und die Minderheit macht solch ein Fest kaputt.“

Sich selbst regulierende Fankurven gibt es nur mithilfe der Vereine

Im Grunde ist der Appell an die Zivilgesellschaft richtig. Eine Fankurve, die sich selbst reguliert, ist das Beste, was passieren kann. Nicht nur bei Rassismus, auch bei Homophobie, Sexismus und anderen Formen von Hass und Diskriminierung. Von seinesgleichen zu hören, dass etwas Mist ist, dass solche Dinge weder in der Kurve noch in der Gesellschaft etwas zu suchen haben, hat eine höhere Wirkung als Drohungen und Verurteilungen von Vereinen.

Doch einen Aspekt vergessen Zorniger und Civa: Der Weg zu sich selbst regulierenden Fankurven führt über die Vereine. Ein Verein muss Antidiskriminierung vorleben. Es reicht nicht, sich wie der Hallesche FC auf einer Pressekonferenz zu äußern, dass man gegen jede Form von Rassismus sei. Es muss spürbare Folgen haben. Es muss Konzepte geben, Anlaufstellen – und vor allem eine Offenheit im Verein, dass Diskriminierung überhaupt öffentlich diskutiert wird. Es muss öffentliche Debatten geben. Das Thema darf nicht auf den DFB und seine Ermittlungen abgewälzt werden.

Die Vereine schweigen, statt sich der Verantwortung zu stellen

Die Bilder aus Delmenhorst etwa sind verstörend. Stefan Ahrlich, ein Bekannter aus der rechten Szene, sitzt im VIP-Bereich. Der Kontakt könnte über Atlas-Sponsor und Delmenews-Chef Carsten Borgmeier zustande gekommen sein – ein Foto in sozialen Medien zeigt die beiden vertraut, ebenfalls am Tisch sitzt Ex-Werder-Bremen-Torhüter Tim Wiese. In der Kurve, völlig unbehelligt, steht der Frontsänger der rechtsextremen Hooligan-Band Kategorie C, Hannes Ostendorf. Nur wenige Meter entfernt davon ein Mann, der auf dem Bild etwas abgeschnitten ist, aber offenbar einen Hitlergruß zeigt.

Kritik gab es nicht nur von den St.-Pauli-Fans im Stadion, die „Nazis raus!“ skandierten. Auch in den sozialen Medien werden die Bilder aus dem VIP-Raum geteilt. Doch von einem Akteur ist nichts zu vernehmen: Der SV Atlas Delmenhorst hat sich bisher nicht geäußert, hat keine Maßnahmen angekündigt, keine Aufarbeitung, keine Entschuldigung kundgetan. Stattdessen ist auf der eigenen Website von einem „tollen Fußballfest“ die Rede.

Das Schweigen symbolisiert, dass die Tür für Rassisten und Rechte offen steht

Auch der Hallesche FC hat sich – ausgenommen von dem Satz auf der Pressekonferenz, formuliert durch die Moderatorin, nicht öffentlich geäußert. Das Schweigen von Delmenhorst und Halle wiegt schwer, denn es sorgt dafür, dass Türen für Rassisten und Rechte offen bleiben, dass ihre Anwesenheit und ihr Verhalten normalisiert wird. Ein Fan wird ohne Rückendeckung des Vereins kaum einschreiten, er wird sich nicht trauen, wenn sein Verein Rechte hofiert.

Wer effektiv gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgehen und nicht nur Teil einer Scheindebatte sein will, der muss sich seinen Problemen stellen und diese benennen. Nur weil es hinterher verschwiegen wird, ist es nicht nicht geschehen. Der Rassismus existiert: im Land, in den Stadien. Ein Verein, der von vornherein, ohne selbst aktiv zu werden und deutliche Worte zu finden, die Verantwortung an die Stadiongänger abgibt, macht es sich zu einfach. Eine Selbstregulierung wird ohne Unterstützung nicht flächendeckend passieren.