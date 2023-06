Rassismus-Vorwürfe gegen Gegner Katar: Neuseeland-Profis führen Spielabbruch herbei

Die Nationalmannschaft von Neuseeland hat in einem Länderspiel gegen den WM-Gastgeber Katar einen Spielabbruch herbeigeführt. Die Partie im Sonnenseestadion in Ritzing war am frühen Montagabend nach einer 1:0-Pausenführung der Neuseeländer durch ein Tor von Marko Stamenic (17.) nicht wieder angepfiffen worden.

Der Fußballverband der Mannschaft aus Ozeanien erhob via Twitter schwere Vorwürfe. „Michael Boxall wurde in der ersten Spielhälfte von einem katarischen Spieler rassistisch beleidigt, woraufhin keine offiziellen Maßnahmen ergriffen wurden und die Mannschaft beschloss, in der zweiten Spielhälfte nicht mehr anzutreten“, hieß es dort. Der 34 Jahre alte Boxall ist Innenverteidiger der „All Whites“, wie die Nationalelf Neuseelands genannt wird, und spielt bei Minnesota United in der US-amerikanischen Major League Soccer.

Auch die neuseeländische Presse berichtete über den Vorfall. Die größte Tageszeitung des Landes, der New Zealand Herald, berichtet in seiner Online-Ausgabe von einer „angeblichen rassistischen Beleidigung“. Diese sei nicht von Kameras aufgezeichnet worden und habe sich kurz vor der Halbzeitpause ereignet, nachdem Katar ein Freistoß zugesprochen worden war. Berichtet wird ferner von einem Handgemenge, wobei mehrere neuseeländische Spieler einen der Kataris umringt hätten. Der österreichische Schiedsrichter Manuel Schüttengruber habe in der Folge lange mit Neuseelands Kapitän Joe Bell gesprochen, aber keine Konsequenzen gezogen. Kurz darauf sei Pause gewesen.

Katars Verband nimmt Stellung - aber nicht inhaltlich

Nach einer Besprechung hätten sich die neuseeländischen Spieler anschließend entschieden, zur zweiten Halbzeit nicht mehr anzutreten. Der New Zealand Herald sprach von „einem dramatischen Schritt“. Der katarische Fußballverband QFA meldete sich ebenfalls auf Twitter mit einer kurzen Stellungnahme zu Wort. „Neuseeland hat sich aus dem Freundschaftsspiel gegen unsere Nationalmannschaft, das heute am 19. Juni 2023 in Österreich der Vorbereitung der Al Annabis (der Weinroten, Spitzname der katarischen Mannschaft, d. Red.) auf den Gold Cup ausgetragen wurde, zurückgezogen.“ Zu den Vorwürfen nahm der Verband des WM-Gastgebers von 2022 zunächst keine inhaltliche Stellung.

Auch das U21-Länderspiel zwischen Irland und Kuwait war am Montag abgebrochen worden. Der irische Fußballverband FAI warf einem Spieler Kuwaits eine rassistische Bemerkung gegen einen Ersatzspieler der Iren vor.