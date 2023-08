André Silva verlässt Leipzig und wechselt nach Spanien

Stürmer André Silva und RB Leipzig gehen vorerst getrennte Wege. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, wechselt der portugiesische Nationalspieler für ein Jahr zum spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastian. Nach Angaben der Basken wurde zudem eine Kaufoption für den 27-Jährigen vereinbart. Silvas Vertrag in Leipzig ist bis zum 30. Juni 2026 befristet. Bei RB soll der Angreifer mit einem geschätzten Gehalt von sieben Millionen Euro pro Jahr zu den Großverdienern gehören.

Silva war im Sommer 2021 mit der Empfehlung von 28 Saison-Treffern von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gekommen. Der Klub hatte sich seine Dienste damals 23 Millionen Euro kosten lassen und mit der Verpflichtung große Hoffnungen verbunden. Nach elf Toren in seiner Premieren-Spielzeit bei RB traf der Angreifer in der vergangenen Saison nur noch zu viermal ins Schwarze. Im Laufe des Spieljahres nahmen seine Einsatzzeiten fast folgerichtig ab, das von RB gewonnene DFB-Pokal-Finale verpasste er mit einer Oberschenkelverletzung.

Auch Sörloth machte Leih-Station in San Sebastian

Schon in der vergangenen Saison spielte ein Leipziger Stürmer auf Leihbasis in San Sebastian. Alexander Sörloth brachte es in 34 La-Liga-Einsätzen auf zwölf Tore und zog in diesem Sommer zum FC Villarreal weiter. RB kassierte eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro.