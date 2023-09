Leipzig-Star Olmo reist vorzeitig von der Nationalmannschaft ab

Schlechte Nachrichten für RB Leipzig. Danio Olmo muss die Länderspielpause vorzeitig beenden, nachdem er sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien verletzt hatte. Wie der spanische Verband am Samstag mitteilte, hat der Offensivspieler die Nationalmannschaft bereits verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Olmo, der inklusive Supercup auf sechs Torbeteiligungen in den ersten vier Saisonspielen für RB kam, war beim 7:1-Kantersieg kurz vor dem Pausenpfiff ausgewechselt worden. Wie der Verband weiter wissen ließ, fiel die Entscheidung über die Abreise Olmos, weil ein weiterer Einsatz im anstehenden Spiel gegen Zypern nach ärztlichen Untersuchungen nicht möglich sei. Medienberichten zufolge habe der 25-Jährige sich eine Knieprellung zugezogen.

Weil sich mit PSG-Profi Marco Asensio ein weiterer Offensivakteur verletzt hatte, entschied sich Nationaltrainer Luis de la Fuente, mit Ferran Torres vom FC Barcelona und Yeremy Pino vom FC Villarreal CF zwei Spieler als Ersatz nachzunominieren. Spanien belegt mit sechs Punkten aus drei Spielen aktuell Rang zwei in Quali-Gruppe A hinter Schottland, das mit fünf Siegen aus fünf Spielen makellos an der Spitze steht. Die Spanier haben aufgrund der Teilnahme an der Endrunde der Nations League im Juni weniger Partien absolviert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leipziger treffen in der Bundesliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den FC Augsburg und haben drei Tage später ihr Auftaktspiel in der Champions League in Bern.