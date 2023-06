Berichte: RB Leipzig vor Transfer von Liverpool-Talent – Thuram sagt ab

Mit Hochdruck arbeitet RB Leipzig am Kader für die kommende Saison. Während die Sachsen mit Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim am Donnerstagmittag bereits den vierten Neuzugang unter Dach und Fach brachten, soll Nummer fünf schon bald folgen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll RB bei einer Verpflichtung von Fabio Carvalho vom FC Liverpool gute Karten haben. Laut Kicker haben sich beide Seiten angenähert, der Transfer-Experte Fabrizio Romano schreibt bereits von einer vollständigen Übereinkunft. Die Verpflichtung solle in der kommenden Woche offiziell über die Bühne gehen.

Für den beim FC Fulham ausgebildeten Carvalho hat RB-Sportvorstand Max Eberl demnach einen Leihvertrag ausgehandelt, der jedoch nicht die erhoffte Kaufoption erhält. Auf diese hatten sich die Parteien nicht einigen können. Vor allem Liverpool-Trainer Jürgen Klopp scheint nicht bereit, den 20-Jährigen bereits abzuschreiben. Die Reds hatten Carvalho im vergangenen Sommer von Aufsteiger Fulham losgeeist, nachdem der in London aufgewachsene Portugiese in der zweitklassigen Championship seinen Durchbruch gefeiert hatte. Viele Einsatzmöglichkeiten ergaben sich bei Liverpool jedoch nicht, in allen Wettbewerben spielte Carvalho nur 21-mal (drei Tore). Mit seiner untergeordneten Rolle soll Carvalho alles andere als glücklich gewesen sein.

Nun also RB, wo der offensive Mittelfeldspieler, der auch als hängende Spitze operieren kann, wohl mit Dani Olmo und Neuzugang Baumgartner um die Plätze kämpfen wird. Für die Position hat Leipzig-Trainer Marco Rose zudem noch Dominik Szoboszlai zur Verfügung, der Ungar gilt jedoch als wechselwillig, zudem gibt es eine Ausstiegsklausel, die bei 70 Millionen Euro liegt.

Marcus Thuram zieht es zu AC Mailand

Abgesagt hat den Leipzigern indes Marcus Thuram. Der Bundesliga-Dritte erhält ebenso wenig den Zuschlag des Stürmers von Borussia Mönchengladbach wie der französische Meister Paris Saint-Germain. Thuram wird sich aller Voraussicht nach dem italienischen Spitzenklub AC Mailand anschließen. Seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia hatte der Franzose nicht verlängert. Dem Kicker zufolge habe Thuram ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe gefordert, Transferfavorit der Leipziger soll der Belgier Lois Openda sein.