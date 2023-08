Leipzig vor Verpflichtung von Frankreich-Talent Lukeba

Der nächste talentierte Defensivspieler befindet sich offenbar im Anflug auf Leipzig. Nach El Chadaille Bitshiabu steht nach Informationen der Leipziger Volkszeitung (LVZ), die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört, auch Castello Lukeba vor einem Wechsel aus der Ligue 1 in die Bundesliga. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger von Olympique Lyon soll RB rund 35 Millionen Euro kosten.

Dem Bericht zufolge ist sich der Spieler schon länger mit Leipzig über den neuen Vertrag einig. Lediglich die Verhandlungen mit Lyon hätten sich etwas in die Länge gezogen. Ein Transfer wird in Kürze erwartet, dem Medizin-Check stehe nichts mehr im Wege. Nach dem Ausfall von Neuzugang Bitshiabu, der sich im Training einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen hatte, könnte Lukeba gleich zum Bundesliga-Start in einer Woche bei Bayer Leverkusen gefordert sein.

Der französische U21-Nationalspieler kommt bereits auf 58 Spiele in der Ligue 1. In der vergangenen Saison war Lukeba in der Innenverteidigung gesetzt und spielte sich schon früh in den Fokus von RB Leipzig. Gerüchte gab es bereits im Juli, so richtig konkrete wurde ein möglicher Transfer aber erst in den vergangenen Tagen. Laut LVZ ist nun klar, dass RB seinen Wunschspieler bekommt. Die Sachsen haben demnach „Handelseinigkeit“ mit Lyon erzielt.