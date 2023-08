Im Liveticker: RB Leipzig trifft auf den VfB Stuttgart

Die große Euphorie ist erst einmal wieder verflogen. Nach dem 3:0 im Supercup gegen den FC Bayern sahen viele Beobachter in RB Leipzig bereits den größten Titel-Herausforderer für die Münchener in dieser Saison. Doch das 2:3 gegen Bayer Leverkusen – seinerseits vielgehandelter Titel-Kandidat – am vergangenen Samstag dämpfte die Stimmung erst einmal wieder. Nun wollen RB und Marco Rose am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) gegen den VfB Stuttgart den kompletten Fehlstart verhindern.

Allerdings kommt der VfB mit dem Selbstvertrauen aus dem 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum in der vergangenen Woche nach Leipzig. Nun wartet eine vermeintlich größere Aufgabe: „Wir wissen, da kommt ein richtiges Brett auf uns zu“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. „Es ist für uns eine Super-Herausforderung, um zu sehen, wo wir jetzt stehen. Wir wollen uns mit den Besten messen.“

Live: Leipzig empfängt Stuttgart

Die Schwaben kämpfen am Freitag auch gegen eine düstere Serie: In zehn Duellen in der Bundesliga gegen Leipzig gab es noch keinen Sieg. Achtmal verlor der Traditionsklub, zweimal trennte man sich Unentschieden. RB-Coach Rose forderte gegen den vermeintlichen Lieblingsgegner der Sachsen dennoch höchste Konzentration ein: „Der VfB ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht und viel übers Zentrum spielt“, warnte er.