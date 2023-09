Leipzig-Star meldet sich zurück: Werner-Tor für Hamann „absolute Weltklasse“

Bis Samstag war Timo Werner bei RB Leipzig in dieser Saison kaum über den Status eines Nebendarstellers hinaus gekommen. Im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wurde der Nationalstürmer aber plötzlich zum Protagonisten: Mit einer technisch anspruchsvollen Aktion und aus spitzem Winkel traf der 27-Jährige in der 75. Minute und damit kurz nach seiner Einwechslung zum 1:0-Endstand aus Leipziger Sicht. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann stufte den Treffer im Sky-Studio als „absolute Weltklasse“ ein.

Wichtiger noch als die Einschätzung des TV-Experten dürfte für Werner der Zuspruch aus seinem eigenen Team sein. „Es ist nie einfach für einen Spieler, wenn du wenig Spielzeit bekommst. Umso wichtiger ist es dann, dass du da bist, reinkommst, der Mannschaft hilfst, dich persönlich mit einem Tor und uns alle mit drei Punkten belohnst“, sagte RB-Kapitän Kevin Kampl am Sky-Mikrofon. Er fügte hinzu: „Ich freue mich extrem für Timo, wir verstehen uns sehr gut und stehen uns sehr nahe. Der Junge braucht das.“ Trainer Marco Rose sagte: „Ich hoffe, dass es ihm Vertrauen gibt und er weiter dran bleibt.“

Nagelsmann und Werner als Traum-Kombo beim DFB?

Rose hatte Werner in vier der bisherigen fünf Bundesliga-Spiele in dieser Saison zunächst auf der Bank gelassen. Lediglich bei der bislang einzigen Niederlage, dem 2:3 bei Bayer Leverkusen zum Auftakt, durfte der Offensiv-Star von Beginn an ran. Danach musste er sich im Angriff hinter Yussuf Poulsen und Neuzugang Loïs Openda anstellen, bei den Einwechselungen durfte zudem oft Benjamin Sesko vor Werner aufs Feld. „Im Moment sind die anderen vor ihm, er ist zweiter, dritter, vierter Stürmer“, analysierte Hamann und fügte mit Blick auf Werners Tief der vergangenen Wochen hinzu: „In einer Karriere geht es nicht immer nur bergauf. Da kommen auch mal Rückschläge, und dann musst du schauen, wie du damit umgehst. Dagegen musst du ankämpfen, noch härter arbeiten, Charakter und Willen zeigen.“

Für Werner geht es langfristig schließlich nicht nur darum, sich seinen Platz in Leipzig zu erkämpfen, sondern mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer auch den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf sich aufmerksam zu machen. Unter dessen Regie empfahl sich Werner in der Saison 2019/2020 bei RB für den Wechsel zum FC Chelsea - zwei Jahre später kehrte er zu den Sachsen zurück, nachdem er in London aufs Abstellgleis geraten war.