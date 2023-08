Offiziell: RB Leipzig verpflichtet Lukeba von Olympique Lyon

Live Ankunft, Medizincheck, Unterschrift

Kane gelandet – FCB-Wechsel naht: Alle Entwicklungen im Liveticker

Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern steht wohl kurz vor dem Abschluss. Am Freitagabend traf der Topstürmer von Tottenham Hotspur am Flughafen in Oberpfaffenhofen ein. Die wichtigsten Entwicklungen und Details hier im Liveticker!