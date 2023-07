Leipzig holt „Ausnahmetalent“ Simons von PSG

RB Leipzig sichert sich die Dienste von Mittelfeld-Juwel Xavi Simons. Der 20-Jährige kommt per Leihe vom französischen Serienmeister Paris Saint-Germain zu den Sachsen. Zuvor war er von der PSV Eindhoven zu PSG zurückgekehrt. Der Top-Klub der Ligue 1 bestätigte die Rückkehr sowie die Leihe nach Leipzig am Donnerstag ebenso wie RB. Die Franzosen machten dabei Medienberichten zufolge von einer Rückkaufklausel Gebrauch, durch die Simons die PSV für eine festgeschriebene Ablösesumme in Richtung seines Ex-Klubs verlassen durfte. Diese liegt dem Vernehmen nach bei sechs Millionen Euro. In Paris unterschrieb Simons einen neuen Vertrag bis 2027. Leipzig bindet den Youngster nun zunächst bis 2024, eine anschließende Kaufoption soll nicht verankert sein.

„Wir konnten mit Xavi Simons aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmetalent für uns gewinnen. Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen“, freute sich RB-Geschäftsführer Max Eberl über den Coup

Simons, der in der Barca-Akademie La Masia ausgebildet wurde, freut sich auf seinen neuen Klub: „Die Bundesliga zählt für mich zu den stärksten Ligen in Europa – und RB Leipzig ist einer der stärksten Klubs in der Bundesliga. Deshalb ist es für mich nun der richtige Schritt, nach Leipzig zu wechseln, weil RBL dauerhaft zeigt, wie man hier als junger Spieler besser werden und erfolgreich sein kann.“

Nach drei Jahren bei PSG hatte Simons die vergangene Saison Eindhoven verbracht, wo er in der Eredivisie Fuß fasste. Seit seinem Wechsel absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 49 Partien für die PSV, erzielte dabei 19 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Zudem debütierte er im Dezember bei der Weltmeisterschaft in Katar unter Trainer Louis van Gaal in der niederländischen A-Nationalmannschaft. Inzwischen kommt er auf fünf Einsätze für Oranje.