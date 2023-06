RB Leipzig leiht Fábio Carvalho vom FC Liverpool aus

Bundesligist RB Leipzig präsentiert einen weiteren Neuzugang. Fábio Carvalho wechselt vom FC Liverpool zum DFB-Pokal-Sieger. Wie die beiden Klubs am Freitag bekanntgaben, kommt der 20 Jahre alte Portugiese auf Leihbasis für eine Saison zu den Sachsen. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Carvalho zog bereits im Alter von zehn Jahren mit seiner Familie nach England und wurde nach einem kurzen Aufenthalt bei Balham FC von Scouts des FC Fulham entdeckt. Bei den Cottagers reifte der Offensivspieler zum Premier-League-Profi und wechselte im Sommer 2022 für knapp sechs Millionen Euro zum FC Liverpool.

Bei den Reds spielte Carvalho nur 21-mal (drei Tore). Mit seiner untergeordneten Rolle soll Carvalho alles andere als glücklich gewesen sein. Daher jetzt der Wechsel für mehr Spielpraxis zu RB Leipzig. In Liverpool hat er noch einen Vertrag bis 2027.

Eberl: „Carvalho ist ein herausragendes Talent“

Das sagt der Portugiese: „Es ist für mich als junger Spieler ein großer Schritt aus England, in die Bundesliga und zu RB Leipzig zu wechseln. Ich komme in ein Team, das sehr spielstark ist und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Ich möchte nun mithelfen, daran anzuknüpfen und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Mein Anspruch ist es, so viel wie möglich zu spielen – in der Liga, im Pokal und vor allem auch in der UEFA Champions League. RB Leipzig steht dafür, jungen Spielern genau diese Möglichkeit zu geben, und deshalb ist der Klub perfekt, um mich weiterentwickeln zu können.“

RB-Geschäftsführer Sport Max Eberl über die Leihe: „Fábio Carvalho ist ein herausragendes Talent – das zeigt nicht zuletzt die Verpflichtung durch den FC Liverpool. Fábio ist schnell, wendig, trickreich und kreativ. Er sucht selbst den Abschluss oder kann seine Mitspieler perfekt in Szene setzen. Fábio wird bei uns die notwendige Zeit zur Eingewöhnung bekommen, um sich in einem neuen Land und in einem neuen Klub einleben zu können. Und dann freuen wir uns sehr, mit ihm unser Offensivspiel zusätzlich bereichern und noch mehr Optionen haben zu können.“