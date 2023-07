Zukunft in Leipzig? Liverpool-Leihe Carvalho lässt sich Option offen

Bleibt Fabio Carvalho über das auf ein Jahr ausgelegte Leihgeschäft hinaus bei RB Leipzig? Eine Zukunft bei den Sachsen kann sich der Offensivspieler des FC Liverpool zumindest offenbar vorstellen. Die Option über ein Leipzig-Engagement über die Saison hinaus ließ er sich bei einer Medienrunde am Montag offen. Im Teamhotel des Bundesligisten in Bruneck bereitet sich der 20 Jahre junge Portugiese aktuell mit seinen neuen Kollegen auf die neue Spielzeit vor. Gefragt nach der einjährigen Leihe und seinen Ideen für danach sagte Carvalho: „Ja, ich bin erstmal nur für ein Jahr hier, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsam mit seinem Trainer Jürgen Klopp hatte der offensive Mittelfeldspieler entschieden, sich in die Bundesliga verleihen zu lassen. „Um mehr Spielzeit zu bekommen“, wie er von dem Gespräch mit seinem deutschen Trainer berichtete. Ausschlaggebende Gründe für seinen Transfer auf Leihbasis zum DFB-Pokalsieger seien unter anderen die Wechsel von RB-Spielern wie Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai in die Premier League, an denen man sehen könne, „wie gut man sich bei RB entwickeln kann“, sagte Carvalho. Als einen weiteren Grund nannte er den vergleichbaren Spielstil. „Beide Teams setzen auf Pressingfußball“, sagte der portugiesische U21-Spieler.

Carvalhos Leihe endet nach dem Ende der anstehenden Spielzeit. Eine Kaufoption ist in der Übereinkunft nicht verankert. Doch RB hat dem zeitlich begrenzten Transfer auch unter der Vorgabe zugestimmt, dass sich Spieler und Klubs kommenden Sommer zusammensetzen, um die Möglichkeiten eines Kaufs auszuloten.