Rose bestätigt: RB-Keeper Gulácsi gibt Comeback im DFB-Pokal

Fast ein ganzes Jahr hat RB Leipzig auf ihn verzichten müssen, nun steht er im DFB-Pokal vor seinem Comeback. Wie Trainer Marco Rose am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Wehen Wiesbaden am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) ankündigte, wird Péter Gulácsi erstmals seit dem 5. Oktober wieder zwischen den Pfosten der Leipziger stehen. Der 33-Jährige hatte sich in der vergangenen Saison im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow das Kreuzband gerissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf die Frage, ob nun ein neuer Zweikampf um die Torwartposition zwischen Gulácsi und Janis Blaswich entsteht, antwortete Rose jedoch genervt: „Ach, bitte, Männer. Janis steht im Tor und macht das gut. Pete war elf Monate raus und kriegt morgen ein Spiel in Wiesbaden. Aber wir müssen jetzt nicht anfangen zu gucken, wer die Nummer eins ist. Der Janis macht es super und es gibt keinen Grund zu diskutieren.“

Am 4. Bundesliga-Spieltag beim FC Augsburg stand Gulácsi erstmals wieder im RB-Kader, nun folgt sein erster richtiger Einsatz. „Wir haben großes Vertrauen in Pete, in seine Qualität und trotzdem wissen wir um die Verletzung und die Ausfallzeit“, erklärte Rose. Der Coach glaubt, dass Gulácsi sich „auf morgen freut“. Nach einer so langen Ausfallzeit sei ein Comeback „ein wichtiger Moment“. Blaswich wird er aber vermutlich erst mal nicht verdrängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben RB tauscht übrigens auch der FC Bayern im Pokalspiel den Torwart. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky und ZDF) wird nicht Sven Ulreich, sondern Neuzugang Daniel Peretz zwischen den Pfosten stehen.