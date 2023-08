Leipzig kassiert Rekordsumme: Gvardiol-Wechsel nach Manchester perfekt

Nach Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku (FC Chelsea) und Mittelfeld-Künstler Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) verliert RB Leipzig einen weiteren Leistungsträger an die englische Premier League. Wie der DFB-Pokalsieger am Samstag bekanntgab, wechselt Innenverteidiger Josko Gvardiol zu Manchester City. Der 21-Jährige erhält beim Champions-League-Gewinner einen Vertrag bis 2028 und beschert Leipzig eine Ablöse in Rekordhöhe, wie Sport-Geschäftsführer Max Eberl bestätigte.

So erhalten die Sachsen nach Informationen der Leipziger Volkszeitung (LVZ), die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört, eine Sockelablöse in Höhe von 91,5 Millionen Euro, was den kroatischen Nationalspieler zugleich zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten macht.

Bislang wurde diese Bestmarke von Harry Maguire gehalten. Der inzwischen 30-Jährige war im Sommer 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United gewechselt. Leipzig hat in dieser Transferperiode derweil allein durch die Verkäufe von Gvardiol, Nkunku (60 Millionen Euro) und Szoboszlai (70 Millionen Euro) bereits weit über 200 Millionen Euro eingenommen. Demgegenüber stehen Ausgaben von etwas mehr als 125 Millionen Euro für Nkunku-Ersatzmann Lois Openda (RC Lens), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald (beide RB Salzburg) und El Chadaille Bitshiabu (Paris Saint-Germain). Zudem kamen Xavi Simons (PSG) und Fabio Carvalho (FC Liverpool) auf Leihbasis.

Gvardiol gewann mit Leipzig zweimal den DFB-Pokal

Gvardiol war zur Saison 2021/2022 für knapp 19 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig gekommen und hatte sich schnell zu einem der herausragenden Verteidiger der Bundesliga entwickelt. Er bestritt für den Klub insgesamt 87 Pflichtspiele (fünf Tore, drei Vorlagen). 2022 und 2023 gewann er mit RB jeweils den DFB-Pokal.