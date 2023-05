﻿Kamerunerin pfeift für RB Leipzig: Liza Bakeys Traum von der Bundesliga

Leipzig. Den Anfang machte ein Missverständnis. Denn eigentlich war Liza Bakey Andu auf der Suche nach einem Job an der Sport-Fakultät einer Universität in ihrer Heimat Kamerun. Um den zu bekommen, begann sie eine Ausbildung zur Fußball-Schiedsrichterin. „Ich wusste nicht, dass Pfeifen nur ein Hobby ist“, erinnert sie sich. Das Ganze ist fast elf Jahre her. Aus dem Missverständnis wurde eine Berufung. „Als ich angefangen habe zu pfeifen, hat es so viel Spaß gemacht. Manchmal habe ich mich gefühlt wie die einzige Königin inmitten von 22 Männern“, erinnert sich die 30-Jährige im Gespräch mit der „Leipziger Volkszeitung“ und kann bei ihren Worten ein Lachen nicht unterdrücken. „Ich habe mir gesagt: Liza, nach Gott kommst du auf dem Platz. Also ist es besonders wichtig, die richtigen Entscheidungen treffen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Ehrgeiz, sich immer weiter zu verbessern, um eben diese Entscheidungen zu treffen, führte die junge Frau im März 2022 nach Leipzig, zum Internationalen Trainerkurs (ITK) an der hiesigen Uni. „In Kamerun habe ich Sport insgesamt studiert, also alle Disziplinen, Fußball, Handball, Basketball, Gymnastik, Judo, Ringen. Da bleibt alles irgendwie oberflächlich. Ich wollte mehr über Fußball lernen, über die verschiedenen taktischen Möglichkeiten und Systeme, die Trainer einsetzen“, erzählt sie. Dabei war es nie in erster Linie ihre Absicht, selbst ein Team zu betreuen. „Ich wusste, dass mir das als Schiedsrichterin unheimlich helfen würde.“

Wenn Liza Bakey über Sport spricht, lächelt sie

Gleiches sagt Bakey über ihre eigene aktive Zeit auf dem Platz. „Selbst zu spielen hat mir geholfen, die Tricks kennenzulernen, die Spieler und Spielerinnen gern anwenden, ohne dass du sie immer siehst. Ich weiß so, was sie machen.“ Ab 2014 kickte sie in der ersten Frauenliga ihres Heimatlandes. Die sei „vom Niveau her etwas höher als die regionalen Frauenligen hier“. In den vergangenen Jahren habe sich im Frauenfußball in ihrer Heimat viel getan. Die erste Liga hat inzwischen einen Namenssponsor, nennt sich Guinness Super League. Bakey pfiff hier mehr als acht Jahre lang. „Aber es gibt immer noch viele Eltern, die nicht möchten, dass ihre Töchter Fußball spielen. Sie wollen, dass sie zur Schule gehen und lernen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So richtig verstehen kann die Unparteiische das nicht und sagt: „Sport lässt dich auf so viele verschiedene Weisen wachsen. Das ist großartig.“ Ein Lächeln liegt auf ihrem Gesicht, wenn sie über ihr Lieblingsthema spricht. „Ich liebe Sport, seit ich denken kann“, schwärmt sie und erinnert sich: „Als ich klein war, habe ich bei einem Handballspiel zugesehen. Ich wollte das auch machen, war aber zu klein. Gesucht wurden die Großen. Also musste ich mir das selbst beibringen. Ich habe auch Hochsprung gemacht. Der Sport hat mir geholfen, mich zu entwickeln.“

Liza Bakey in RB-Akademie - hier hat sie ein zweites Zuhause gefunden. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Das große Ziel: Frauen-Bundesliga

Dass sie selbst Sport unterrichten wollen würde, war dann an der weiterführenden Schule klar. „Da haben mir die Sportlehrer imponiert. Die waren immer so klar. Streng, ja, aber mit klaren Regeln. Da wusste ich, ich will Sportlehrerin sein. Das habe ich immer weiterverfolgt. Ich habe fünf Jahre studiert und drei Jahre als Sportlehrerin gearbeitet, bevor ich hergekommen bin“, erzählt Liza Bakey. Nach dem Trainerkurs blieb sie in Leipzig – bei Bundesligist RB. Hier verfolgt sie ihren anderen großen Traum: eine Fifa-Schiedsrichterin zu werden und in der Frauen-Bundesliga zu pfeifen.

Kann die Mutter von zwei Kindern das schaffen? „Da hat Liza natürlich ein sehr hohes Ziel“, weiß Lars Albert, Schiedsrichter-Obmann der RB-Akademie. Im Schiriteam des Bundesligisten, das 21 Unparteiische umfasst, ist Bakey eine von vier Frauen. Momentan darf die 30-Jährige in der Herren-Landesklasse und der Frauen-Landesliga pfeifen, bis zur Herren-Oberliga und der Frauen-Regionalliga assistieren. Um weiter aufzusteigen, müsste sie den nächsten Einstufungstest bewältigen. Der hat drei Teile, erklärt Albert. „Einen körperlichen Leistungstest. Den schafft sie. Eine Art-Videoanalyse, das schafft sie auch. Und dann gibt es den Regeltest. Da wird eine Frage mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten als Text eingeblendet. Nach 30 Sekunden kommt die nächste Frage. Dieser Part wäre für sie im Moment noch schwierig.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine von Sachsens zehn besten Schiedsrichterinnen

Nicht, weil Liza Bakey die Regeln nicht beherrscht. Die Sprache bereitet ihr (noch) Probleme. Im Bereich des DFB ist Deutsch die Amtssprache. „Die Formulare, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auszufüllen haben, die ganze Oberfläche im DFB.net: Das ist alles nur in deutscher Sprache“, so Albert. „Ich weiß, dass sie sich im Moment intensiv genau darum bemüht. Ich denke, in einem halben oder dreiviertel Jahr ist sie soweit und kann den nächsten Schritt machen. Abgesehen von der Sprache sehe ich bei ihr keinerlei Probleme. Sie gehört in Sachsen zu den Top Ten unter den Schiedsrichterinnen.“

Christine Weigelt gehört wie Liza Bakey zum Schiedsrichter-Team von RB. Sie hat den Sprung bereits seit einiger Zeit geschafft, pfeift Frauen-Bundesliga. © Quelle: Imago/Peter Hartenfelser

Albert weiß, wovon er spricht, ist beim Sächsischen Fußball-Verband verantwortlich für die Nachwuchsförderung. Und half Bakey dabei, im RB-Schiriteam anzukommen. Aus dem ist sie inzwischen nicht mehr wegzudenken. „Liza ist sehr ehrgeizig und ein Beispiel für gelungene Integration – von beiden Seiten. Die Unterstützung, die wir ihr angeboten haben, gibt sie zurück.“

Bürgerkrieg in Kamerun verhindert Besuche

Bakey ist stolz auf das, was sie bisher erreicht hat. Nach Ende ihrer Zeit am ITK hat sie ein Studium in Berlin begonnen. Betriebswirtschaftslehre. Sie pendelt. Sie lernt. Und vermisst ihre Söhne, die bei der Oma in Kamerun leben. Einfach mal kurz in die Heimat fliegen, die Jungs in die Arme nehmen, das ist nicht möglich. Seit 2016 tobt in dem afrikanischen Land ein blutiger Krieg. Anglophone Separatisten rebellieren gegen die frankophone Dominanz. Die reagiert ihrerseits wenig zimperlich. „Ich habe zwei Familienmitglieder im Bürgerkrieg verloren, meine Schwester und meinen Vater. Manchmal ist alles ruhig. Aber du weißt nie, was als Nächstes passiert“, so Bakey. „Es kann immer Angriffe geben. Manchmal werden Fabriken angegriffen. Es fallen Bomben.“ Besonders häufig im Fadenkreuz: Lehrerinnen und Lehrer, auch weil sie die von der jeweils anderen Kriegspartei verhasste Sprache unterrichten. In Bakeys Ausweis ist als Beruf deshalb auch Schiedsrichterin vermerkt, nicht Sportlehrerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFB ruft „Jahr der Schiris“ aus: Mehr als 3000 Unparteiische sorgen jede Woche auf Sachsens Fußballplätzen für einen regelkonformen Ablauf der Partien. Deutschlandweit sind es 55.000. Doch im Amateurbereich ist ihre Zahl seit langem rückläufig. Der DFB hat 2023 deshalb zum „Jahr der Schiris“ ausgerufen, will diese Entwicklung umkehren, hat gemeinsam mit FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin u.a. eine Kampagne gegen Diskriminierung gestartet. Sachsens Fußballverband hat seinerseits ein spezielles Förderkonzept etabliert, um talentierten Unparteiischen den Weg zu ebnen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Gesehen hat die 30-Jährige ihre Söhne das letzte Mal im April 2022, bevor sie nach Leipzig kam. Wenn sie über die beiden spricht, verfliegt das Lächeln in ihrem Gesicht, droht die Stimme zu brechen. „Ich habe ihnen erklärt, dass ich auch in Deutschland bin, um nach einer besseren Zukunft für sie zu suchen. Ich versuche, ihnen Mut zu machen. Ich sage ihnen, dass ich wiederkommen werde.“ Manchmal würden die Jungs für sie singen, sagt sie, und stimmt das Lied an. Sie kämpft mit den Tränen. „Meine Mutter schickt mir Fotos und Videos. Wenn ich sie sehr vermisse und sie nicht erreichen kann, sehe ich mir die an.“

In diesen Momenten denkt sie auch an ihren Sport, an das Pfeifen, den großen Traum. Das vertreibt die trüben Gedanken. Und treibt Liza Bakey an. „In der Region, aus der ich komme, kennen mich die Leute. Sie respektieren mich für das, was ich mache. Wenn ein Taxi kommt, sagen sie ‚Liza, du zuerst’. Manche sehen zu mir auf. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Deshalb will ich immer weitermachen.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.