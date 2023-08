Olmo macht Ansage: Sieg gegen Bayern für Leipzig „erst der Anfang“

Dani Olmo wollte den Spielball gar nicht mehr aus den Händen geben. Nach der Titel-Zeremonie zog er das Spielgerät sogar der Supercup-Trophäe vor, die RB Leipzig dank eines imposanten 3:0-Erfolgs beim FC Bayern München am Samstagabend gewonnen hatte. „Ich werde ihn nicht loslassen. Es war ein perfektes Spiel“, jubelte der spanische Mittelfeldspieler bei Sat.1. Olmo stahl mit einem Dreierpack (3./44. und 68. Minute) in der Allianz Arena allen die Show – allen voran 100-Millionen-Euro-Transfer Harry Kane vom FC Bayern, der nach seiner Einwechslung in der 64. Minute und damit nicht einmal 24 Stunden nach seinem Transfer wirkungslos blieb.

Eberl: RB-Sieg gegen FC Bayern auch in der Höhe verdient

Stattdessen glänzte Olmo, der Bayern-Keeper Sven Ulreich zweimal aus dem Spiel heraus und zum Abschluss vom Elfmeterpunkt aus bezwang. „Es gibt keinen besseren Start in die Saison“, sagte der Nationalspieler. Nach seiner Gala hatte Olmo sogar noch Luft für eine Ansage an die Bundesliga-Konkurrenz: „Wir wollen da sein. Wir haben ein wirklich gutes kompetitives Team. Wir haben das Verlangen, zu gewinnen. Es ist erst der Anfang“, warnte der Ballkünstler die restlichen 17 Teams.

Trainer Marco Rose und Sport-Geschäftsführer Max Eberl waren solche Aussagen nach Abpfiff nicht zu entlocken. Viel Lob gab es für den starken Auftritt der Leipziger, mit deren Geschwindigkeit die Bayern teils große Probleme hatten, trotzdem. „Wir haben schöne Tore geschossen. Wir haben fleißig und leidenschaftlich verteidigt“, lobte Rose. Eberl ergänzte, dass sich die Spieler den Supercup-Triumph gegen die Bayern dank einer guten Vorbereitung erarbeitet hätten. „Ich glaube, dass wir in Summe verdient gewonnen haben – auch in der Höhe sogar“, so Eberl über seinen zweiten Erfolg mit RB über die Bayern nach dem 33. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Rose mahnt: „Nächste Woche wird es schon knackig in Leverkusen“

Die Leipziger wollen den Traumstart in die Pflichtspiel-Saison nun mit einem guten Auftakt in der Bundesliga bestätigen. Gegner ist am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen. Rose mahnt: „Wir haben einen guten Start gehabt, nächste Woche wird es schon knackig in Leverkusen. Da werden wir nochmal gemessen“, sagte der Trainer. Den Supercup-Sieg dürfen seine Spieler übrigens erst einmal genießen. Für Sonntag gab der Coach seinen Profis frei.