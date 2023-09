Hexenschuss stoppt Leipzig-Stürmer: Werner fällt gegen Bayern aus

Stürmer Timo Werner wird RB Leipzig auch im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) fehlen. Der Nationalspieler fällt mit anhaltenden Rückenproblemen aus, wie RB-Trainer Marco Rose bestätigte: „Es ist so eine Art Hexenschuss“, sagte der 47-Jährige am Freitag. „Es ist nicht dramatisch. Vom Rücken geht aber viel aus. Wenn es hinten zwickt, ist man eingeschränkt“. Daher wird Werner beim Spiel gegen den deutschen Rekordmeister nicht im Kader stehen.

Der 27-Jährige hatte am Mittwoch bereits das DFB-Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden (3:2) verpasst. Für den Angreifer kommt die Verletzung ungelegen. Seit Mitte August stand Werner nicht mehr in der Leipziger Startelf. Auch am vergangenen Spieltag wurde er gegen Borussia Mönchengladbach erst in der 70. Minute eingewechselt, sorgte mit einem sehenswerten Treffer jedoch für den 1:0-Sieg der „Roten Bullen“. Damit beendete der gebürtige Stuttgarter seine Durststrecke ohne eigenes Tor, die seit April anhielt.

Für die mangelnde Form musste der Ex-Chelsea-Spieler in der Öffentlichkeit viel Kritk einstecken. Sein Trainer verteidigte ihn aber zuletzt: „Öffentlich werden wir auf Timo nie was kommen lassen und ihn in Schutz nehmen, weil er doch häufig ungerecht behandelt wird, sich viel auf ihn fokussiert“. Im gleichen Atemzug lobte er Werner als „richtig guten Jungen und einen Top-Stürmer“. Gegen die Bayern muss dieser am Samstagabend allerdings wieder zuschauen.

Rose erkennt Veränderungen im Bayern-Spiel

Leipzig hat die vergangenen drei Duelle mit dem Rekordmeister nicht verloren, sogar zweimal gewonnen. Das 3:0 aus dem Supercup im August will Rose keineswegs entwerten. In den letzten Wochen habe sich die Münchner Mannschaft, die derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf RB Tabellenführer der Bundesliga ist, jedoch stark verbessert. „Gewisse Strukturen im Spiel der Bayern haben sich nicht verändert. Aber es ist ein anderer Drive drin, mehr Sauberkeit, mehr Rhythmus“, sagte der 47-Jährige und fügte an: „Da haben die Bayern große Schritte nach vorn gemacht.“