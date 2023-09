RB Leipzig verlängert Vertrag mit Torwart Blaswich

Torwart Janis Blaswich hat seinen Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. „Janis hat sich die vorzeitige Vertragsverlängerung absolut verdient. Er spielt seit einem Jahr bei uns auf einem konstant hohen Niveau, gibt unserer Mannschaft sehr viel Sicherheit und holt immer wieder den einen oder anderen Unhaltbaren heraus“, wurde Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl in der Klub-Mitteilung zitiert.

Blaswich selbst zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Vereinbarung. „Ich habe in meinem ersten Jahr bei RB Leipzig unfassbar viel erleben können – Bundesliga, Champions League, Pokalsieg und zuletzt der Erfolg im Supercup. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns schon jetzt über ein weiteres Vertragsjahr ausgetauscht und es nun auch fixiert haben“, sagte der Keeper.

Blaswich: Titel im DFB-Pokal und im Supercup

Der 32 Jahre alte Schlussmann war vor der vergangenen Saison vom niederländischen Klub Heracles Almelo zu den Sachsen gewechselt und hatte hinter Stammtorwart und Kapitän Peter Gulacsi eigentlich den Status der Nummer zwei. Nachdem der Ungar sich im Herbst im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow (3:1) einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und dadurch monatelang ausfiel, rückte Blaswich zwischen die Pfosten. Noch lässt das Comeback von Gulacsi auf sich warten, so dass Blaswich, der mit RB in diesem Frühjahr den DFB-Pokal und kurz vor Saisonbeginn den DFL-Supercup gewann, bislang auch in der neuen Spielzeit alle Pflichtpartien für die Leipziger absolvierte.

Ausgebildet wurde Blaswich unter anderem im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, später folgten Stationen unter anderem bei Dynamo Dresden und Hansa Rostock. In der Bundesliga kommt er auf bislang 28 Einsätze, hinzu kommen 107 Partien in der niederländischen Eredivisie und 64 Begegnungen in der 3. Liga.