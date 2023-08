Leipzig-Trainer Rose kündigt weiteren Transfer an

Nach dem Rekord-Transfer von Josko Gvardiol und Ablöse-Einnahmen von insgesamt über 200 Millionen Euro in diesem Sommer wird RB Leipzig vor Ablauf der Wechselfrist Ende August noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv werden. „Wir werden nach dem Josko-Abgang sicher noch einen Spieler verpflichten“, kündigte RB-Trainer Marco Rose nach dem Abgang seines Abwehrchefs an. Gvardiol war am Samstag für 91,5 Millionen Euro zu Champions-League-Sieger Manchester City transferiert worden. Der 21-Jährige ist nun der bislang teuerste Verteidiger der Fußball-Geschichte.

Vor dem kroatischen Nationalspieler hatte der DFB-Pokalsieger bereits Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku (für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea) und Offensivallrounder Dominik Szoboszlai (für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool) an Klubs aus der englischen Premier League verloren. Mit Konrad Laimer wechselte ein weiterer Leistungsträger ablösefrei zum FC Bayern.

Als Zugänge vermeldete Leipzig bislang die Mittelstürmer Lois Openda und Benjamin Sesko, die Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald sowie Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu. Auf Leihbasis kamen zudem die beiden Top-Talente Xavi Simons und Fabio Carvalho. Die Transfer-Ausgaben belaufen sich bisher auf insgesamt rund 125 Millionen Euro.

Leipzig-Trainer Rose von bisherigen Neuverpflichtungen angetan

Rose ist von seiner Mannschaft trotz der namhaften Abgänge angetan. „Wir haben den einen oder anderen Neuen gesehen, auf den wir uns freuen können“, sagte der Coach am Samstag nach dem 3:0 im Testspiel gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas. Die Leipziger starten am Samstag mit dem Supercup bei Meister FC Bayern in die neue Saison, bevor am 19. August bei Bayer Leverkusen die erste Bundesliga-Partie ansteht. „Wir haben ein spannendes Programm am Anfang. Für uns geht es darum, dass wir uns so schnell wie möglich gut in die Saison reinarbeiten“, sagte Rose.