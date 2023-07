Marco Rose verlängert als Trainer bei RB Leipzig.

Der Vertrag ist unterschrieben: Marco Rose bleibt RB Leipzig weiter erhalten. Die Zusammenarbeit wurde vorzeitig über die bisher bis Sommer 2024 vereinbarte Laufzeit hinaus verlängert. Das teilte der sächsische Bundesligist am Freitag mit. Das neue Arbeitspapier des 46 Jahre alten gebürtigen Leipzigers läuft bis 2025.

„Wir wollen auch nach dem Umbruch in diesem Sommer für Fußball stehen, mit dem sich die Fans identifizieren können. Wenn uns das gelingt, werden wir gemeinsam viel Spaß im Stadion haben und weitere Erfolge feiern“, sagte Rose in der Vereinsmitteilung und ergänzte: „Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen und bin happy, dass ich weiterhin Teil von RB Leipzig sein darf und die Geschichte mitschreiben kann.“

Die Vertragsverlängerung Roses bei RB war keine Überraschung. Bereits Ende Mai, kurz vor dem Ende der vergangenen Saison, hatte die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehörende Leipziger Volkszeitung (LVZ) über einen unmittelbar bevorstehenden Vollzug der angedachten Ausdehnung der Zusammenarbeit berichtet.

Rose hatte die Sachsen im September 2022 von Domenico Tedesco übernommen. Nach einem misslungenen Saisonstart stabilisierte Rose die Leipziger, die wie im Vorjahr unter Tedesco Pokalsieger wurden. „Als ich nach dem Pokalsieg in all die glücklichen Gesichter zigtausender Fans geschaut habe, hat mich das stolz gemacht. Leipzig ist meine Stadt und Ostdeutschland meine Heimat“, betont Rose. In der Liga landete RB hinter Meister FC Bayern München und „Vize“ Borussia Dortmund auf dem dritten Rang. Vor Leipzig trainierte Rose den BVB (2021 bis 2022), Borussia Mönchengladbach (2019 bis 2021) sowie Österreichs Serienmeister RB Salzburg (2017 bis 2019).

Keine Kampfansage in Richtung Meisterschaft

Mit Blick auf die kommende Saison hält sich Rose in Sachen Meisterschaft bedeckt. Im Trainingslager in Bruneck sagte er der LVZ, man wolle bei sich und dem offensiven Ansatz bleiben. „Wir schreiben uns auf die Fahnen, Spiele zu gewinnen. Möglichst viele. Gegen wen auch immer. Großartige Kampfansagen gibt es von uns nicht, das macht keinen Sinn“, sagte Rose.