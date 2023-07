Per Leihe – mit Kaufpflicht?

Angeliño verlässt RB Leipzig und wechselt in die Türkei

Angeliño stand bei RB Leipzig eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag - nun zieht es ihn in die Türkei.

Angeliño und RB Leipzig gehen abermals getrennte Wege. Nachdem der Linksverteidiger in der vergangenen Saison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen war, wechselt er nun zu Galatasaray Istanbul – ebenfalls erstmal per Leihe, aber im Anschluss laut Medienberichten mit einer Kaufpflicht.