RB Leipzig macht Baumgartner-Transfer perfekt

RB Leipzig hat sich mit dem österreichischen Nationalspieler Christoph Baumgartner verstärkt. Der 23-Jährige kommt von der TSG Hoffenheim zum DFB-Pokalsieger und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Dies gaben die Sachsen am Freitag bekannt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf 24 Millionen Euro. Hoffenheim schrieb in einer Mitteilung: „Der Transfer ist einer der ertragreichsten in der Historie des Klubs.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich riesig. Vom ersten Gespräch an haben mir Max Eberl, Rouven Schröder und Felix Krüger gezeigt, dass der Verein mich unbedingt verpflichten möchte. Auch das Gespräch mit Marco Rose hat mir gezeigt, dass der Wechsel zu RB Leipzig der absolut richtige Schritt für mich ist. Der Verein bietet unfassbare Möglichkeiten“, sagte Baumgartner: „Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann – und das hat die Mannschaft mit dem zweiten DFB-Pokalsieg in Folge gezeigt. Auch auf die Champions League freue ich mich sehr. RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt. Deswegen bin ich mehr als glücklich und stolz, hier zu sein.“

Baumgartner war 2017 nach Hoffenheim gekommen und vertraglich noch bis Sommer 2025 an den Klub gebunden. Der Mittelfeldspieler hatte zunächst die Jugendabteilung der Kraichgauer durchlaufen und 2019 in der Bundesliga debütiert. Seitdem entwickelte er sich kontinuierlich weiter und zählte zuletzt zu den unumstrittenen Leistungsträgern. In der vergangenen Saison bestritt Baumgartner 36 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm je sieben Tore und Vorlagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Max Eberl: Darum war Baumgartner „einer unserer absoluten Wunschspieler“

„Christoph Baumgartner ist einer unserer absoluten Wunschspieler. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann zentral, auf beiden Flügeln, als Halb- oder Mittelstürmer spielen und auch auf der Achterposition eingesetzt werden. Christoph ist schnell, torgefährlich und sehr spielintelligent. Er ist beidfüßig und hat eine herausragende Schusstechnik. Wir bekommen mit seinen Fähigkeiten und seiner Flexibilität eine weitere Komponente in unser Spiel“, erklärte RB-Geschäftsführer Max Eberl.

Baumgartner ist nach Stürmer Benjamin Sesko, Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald (bei von RB Salzburg) und Torhüter Leopold Zingerle (SC Paderborn) der vierte Zugang der Leipziger, die damit bereits knapp 70 Millionen Euro an Ablösesummen in den Kader investierten.